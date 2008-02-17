موزه مجازی تهران بزودی راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نوریان در آخرین روز برگزاری نمایشگاه "هر حرف تصویر"، حاوی اسناد ، نقشه ها و تصاویری از صد سال گذشته تهران، گفت: تشکیل گنجینه اسناد و مدارک تاریخی شهر تهران یکی از اقدامات کلیدی است که تقریبا مقدمات آن فراهم شده و به تدریج با استفاده از فن آوری های روز این اسناد به روش علمی نگهداری و طبقه بندی ، گویا سازی و منتشر خواهند شد.

به گفته وی در آینده این نمایشگاه با مقیاس وسیع تری در سایر مراکز شهر تهران از جمله برج میلاد برپا شده و همچنین برای اینکه به صورت دائمی در معرض دید علاقمندان قرار گیرد در موزه تهران نگهداری خواهد شد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، توجه به میراث معنوی شهر را از وظایف اصلی دبیرخانه بزرگداشت یکصدمین سال تصویب قانون بلدیه عنوان و تاکید کرد: انتقال فرهنگی در این بخش از نظر ما خیلی حائز اهمیت است یعنی اخلاق ، آداب و سنت های پسندیده ، فضائل و فرهنگ نیکو باید نسل به نسل بین افراد جامعه منتقل شود.

وی همچنین از مستند سازی رخداد های مهم شهر و اقدامات مدیریت شهری خبر داد و گفت: در اولین اقدام یک کارگروه از عکاسان زبده در روز 22 بهمن نسبت به ثبت حضور باشکوه مردم در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب در حافظه تاریخ کشورو این شهر اقدام کردند که البته این فعالیت در طول سال ادامه خواهد داشت.

نوریان با تاکید بر اینکه ما باید تهران را از شهری بی حافظه به شهر گویا و دارای هویت تاریخی روشن تبدیل کنیم، تصریح کرد: زمانی این شهر برای ساکنان آن قابل زندگی است که شهروندان از مواهب طبیعی، سرمایه های اجتماعی و اقتصادی، میراث معنوی و فرهنگی و پیشینه تاریخی آن شناخت لازم را داشته باشند.

وی با استناد به فرمایشات امام خمینی (ره) که تاریخ معلم انسان است ، افزود: از پیشینه تاریخی مان باید درس های زیادی بگیریم به طور مثال اسناد نشان می دهد در شهر تهران، انجام آسفالت یک خیابان به عنوان یک فعالیت جاری عمرانی، تا مدت ها منوط به سفارش دربار یا نهادهای وابسته به رژیم بود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در پایان، از راه اندازی موزه مجازی در آینده خبر داد و گفت: این موزه بخشی از پرتال شهرداری تهران را تشکیل می دهد.