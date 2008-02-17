جدال تیم های گروه اول برای رسیدن به صدر جدول

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره لیگ تیراندازی با کمان ایران با حضور 24 تیم باشگاهی و تنها در بخش مردان از اوایل بهمن ماه سال جاری در تهران آغاز شده است که پنجشنبه و جمعه هفته جاری دوم و سوم اسفندماه این مسابقات در گروه الف پیگیری می شود.

در دیدارهای هفته چهارم تیم های برق کرمان با گیلان، آریاسپ با گلستان، سیرجان با کرج، اصفهان با زنجان، قزوین با 22 بهمن مسابقه می دهند دراین هفته تیم هیئت تیرو کمان کردستان قرعه استراحت دارد.

درهفته پنجم نیز 5 دیدار برگزار می شود که طی آن آریاسپ با برق کرمان روبرو می شود، سیرجان با گیلان، اصفهان با گلستان ،هیئت قزوین با هیئت کرج و هیئت تیرو کمان زنجان با کردستان روبرو می شوند. در این هفته نیز تیم 22 بهمن استراحت خواهد کرد.

مسابقات هفته ششم نیز با برگزاری 5 مسابقه بین تیم های سیرجان و آریاسپ، اصفهان و برق کرمان، قزوین و گیلان، کردستان و گلستان و 22 بهمن و کرج برگزار می شود که تیم زنجان در این هفته به قرعه استراحت خورده است.

با پایان یافتن رقابتهای این هفته صدرنشینان گروه الف نیز شناخته خواهند شد. هر چند به نظر می رسد تیم های گروه الف نتوانند از نظر امتیازی خود را به صدر جدول رده بندی برسانند. در گروه ب این لیگ تاکنون تیم های دانشگاه آزاد وکنگره شهر در صدر دو رشته کامپوند و ریکرو ایستاده اندکه قطعا برگزاری مسابقات گروه ب هیچ تاثیری در صدر نشینی این دو تیم در لیگ نخواهد داشت.