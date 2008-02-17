به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیما در حاشیه برگزاری همایش اخلاق انتخاباتی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروزدر بسیاری از روزنامه ها می بینیم که احزاب به طور یکجانبه عمل می کنند ولی صدا و سیما به عنوان رسانه ملی در ساعت های مختلف خبری، اخبار جناح ها و گروه های مختلف سیاسی را پخش می کند و هیچ تفاوتی بین آنها در پخش اخبارشان قائل نیست.

وی در واکنش به انتقاد برخی احزاب در خصوص پخش سخنان دکتر لاریجانی از رسانه ملی، گفت: آقای لاریجانی تا زمانی که سردمدار جریان سیاسی بود یا مسئولیتی سیاسی داشت در کنار دیگر آقایان اخبارشان مطرح می شد ولی از زمانی که از قم برای انتخابات مجلس هشتم کاندید شده اند، اخبارشان مانند دیگر کاندیداها و جناح های سیاسی پخش می شود.

رئیس صدا و سیما همچنین درباره خصوصیت یک نماینده خوب گفت: به اعتقاد من نماینده خوب کسی است که با اعتقاد به خدمت به جامعه خود تلاش کند نه اینکه بخواهد برای رسیدن به قدرت تلاش کند زیرا در این صورت کشور آسیب خواهد دید.

ضرغامی تولید برنامه های انتخاباتی درباره آگاهی مردم در خصوص انتخابات را از جمله برنامه های مهم صدا و سیما برشمرد.