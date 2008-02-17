بورس نفت به زودی به خطوط ماهواره ای مجهز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر هاشمیان امروز در مراسم راه اندازی بورس نفت در تهران با بیان اینکه راه اندازی این بورس با عرضه 4 کالا در بورس کالا انجام خواهد شد، افزود: تالار بورس اوراق بهادار کیش را موقتا برای معامله این کالاها تجهیز نموده ایم، ولی تالار مجزایی برای آن درآینده تدارک خواهیم دید.

وی ادامه داد: معاملات نفت فعلا از ساعت 14 پس از اتمام کار بورس کیش در این تالار انجام می شود که البته به صورت الکترونیکی از تمامی نقاط قابل انجام است و پس از راه اندازی تالار اختصاصی، معاملات از صبح قابل انجام خواهد بود.

هاشمیان با اشاره به اینکه به زودی بورس نفت به خطوط ماهواره ای مجهز خواهد شد، افزود: تالار جدیدی نیز در تهران خریداری شده که امکان معاملا همزمان برای محصولات فلزی، کشاورزی و پتروشیمی را فراهم می کند.

همچنین در این مراسم مهدی کرباسیان مسئول راه اندازی بورس نفت گفت: موضوع راه اندازی بورس نفت از سال 80 آغاز شده و با تلاشهای وزارت نفت ادامه یافت تا اینکه امروز شاهد راه اندازی آن هستیم.

مسئول راه اندازی بورس یکی از مباحث مرتبط با موضوع راه اندازی بورس نفت را آزادسازی قیمتها عنوان و تصریح کرد: همچنین این بحث مطرح بود که کار راه اندازی بورس نفت با واگذاری فرآورده های نفتی و یا نفت خام آغاز شود.

وی از اظهارعلاقه شرکتهای سرمایه گذاری و مدیران پتروشیمی برای ارائه کالاها و حضور در بورس نفت خبرداد و گفت: در آینده ای نزدیک بورسی پر رونق و پویا در منطقه برای نفت خواهیم داشت.

کرباسیان همچنین از اعلام آمادگی صندوقهای بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت، شرکتهای وابسته به وزارت نفت، شرکت سرمایه گذاری شستا، بانک ملی و بنیاد مستضعفان برای عرضه نفت خام و اقدامات مربوط به فاز دو بورس نفت خبرداد.