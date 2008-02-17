سالانه 6/5 میلیون تن محصول کشاورزی در استان تهران تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی محسنی، صبح امروز در مراسم اولین جشنواره و نمایشگاه ملی نهال اظهار داشت: 1/2 اراضی کشاورزی استان تهران زیرکشت است که سالانه 6/5 میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می کند و در زمینه تولید شیر، تخم مرغ، جوجه یک روزه، گل شاخه بریده، قارچ و گیلاس رتبه های اول را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: به دلیل محدودیت در منابع طبیعی و ارزش افزوده در اراضی کشاورزی استان تهران باعث شده است که برنامه جهاد کشاورزی استان تهران بر استفاده بهینه از محیط های بسته تولید محصولات کشاورزی مانند گلخانه و مراکز دامپروری متمرکز شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در سال گذشته 83 هزار هکتار از اراضی استان تهران به کشت باغات اختصاص دارد و سالانه یک میلیون و 45 هزار تن محصولات باغی در استان تولید می شود.

محسنی ادامه داد: 16 هزار هکتار از این اراضی مربوط به باغات سیب است که سالانه بیش از 295 هزار تن سیب از این باغات برداشت می شود و بیش از 33 هزار هکتار نیز مربوط به محصولات هسته دار است و 380 هزار تن محصول از این باغات به دست می آید.

وی شناسه دار کردن نهالها را عاملی بر افزایش محصولات باغی دانست و یادآور شد: شناسه کردن نهالها علاوه بر شناسایی هر نهال باعث می شود که کشاورز بداند که چه نهالی را خریداری می کند و چه محصولی را برداشت خواهد کرد.

محسنی تاکید کرد: در استان تهران 75 واحد تولید نهال وجود دارد که 26 واحد آن شناسه دار شده است و 24 واحد از واحدهای شناسه دار به ثبت موسسه تحقیقات رسیده است و میزان کل تولید نهال در این استان 12 میلیون نهال بوده است و یک میلیون آن اتیکت دار شده اند.

این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر متوسط بالای تولید سیب در کشور 21 تن در هکتار است که با تولید نهالهای سالم و افزایش تولید در هکتار می توان به 70 تا 120 تن در هکتار رسید.