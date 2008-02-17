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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۱۵

سالانه 6/5 میلیون تن محصول کشاورزی در استان تهران تولید می شود

سالانه 6/5 میلیون تن محصول کشاورزی در استان تهران تولید می شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس جهادکشاورزی استان تهران گفت: سالانه 6/5 میلیون تن محصولات کشاورزی در استان تهران تولید می شود که این میزان تولید رتبه پنجم کشور را به این استان اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی محسنی، صبح امروز در مراسم اولین جشنواره و نمایشگاه ملی نهال اظهار داشت: 1/2 اراضی کشاورزی استان تهران زیرکشت است که سالانه 6/5 میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می کند و در زمینه تولید شیر، تخم مرغ، جوجه یک روزه، گل شاخه بریده، قارچ و گیلاس رتبه های اول را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: به دلیل محدودیت در منابع طبیعی و ارزش افزوده در اراضی کشاورزی استان تهران باعث شده است که برنامه جهاد کشاورزی استان تهران بر استفاده بهینه از محیط های بسته تولید محصولات کشاورزی مانند گلخانه و مراکز دامپروری متمرکز شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در سال گذشته 83 هزار هکتار از اراضی استان تهران به کشت باغات اختصاص دارد و سالانه یک میلیون و 45 هزار تن محصولات باغی در استان تولید می شود.

محسنی ادامه داد: 16 هزار هکتار از این اراضی مربوط به باغات سیب است که سالانه بیش از 295 هزار تن سیب از این باغات برداشت می شود و بیش از 33 هزار هکتار نیز مربوط به محصولات هسته دار است و 380 هزار تن محصول از این باغات به دست می آید.

وی شناسه دار کردن نهالها را عاملی بر افزایش محصولات باغی دانست و یادآور شد: شناسه کردن نهالها علاوه بر شناسایی هر نهال باعث می شود که کشاورز بداند که چه نهالی را خریداری می کند و چه محصولی را برداشت خواهد کرد.

محسنی تاکید کرد: در استان تهران 75 واحد تولید نهال وجود دارد که 26 واحد آن شناسه دار شده است و 24 واحد از واحدهای شناسه دار به ثبت موسسه تحقیقات رسیده است و میزان کل تولید نهال در این استان 12 میلیون نهال بوده است و یک میلیون آن اتیکت دار شده اند.

این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر متوسط بالای تولید سیب در کشور 21 تن در هکتار است که با تولید نهالهای سالم و افزایش تولید در هکتار می توان به 70 تا 120 تن در هکتار رسید.

کد مطلب 640282

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