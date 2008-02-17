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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۷:۵۹

آراء مردم آمل توسط 304 صندوق جمع آوری می شود

ساری - خبرگزاری مهر: فرماندار آمل گفت: در هشتمین دوره انتخابات مجلس آرای مردم شهرستان توسط 304 صندوق جمع آوری می شود.

علی اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل با بیان اینکه در انتخابات پیشین با استقرار ‪ ۲۳۲‬صندوق کار اخذ آرای مردم شهرستان انجام می‌شد، گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده با افزایش ‪ ۷۲‬صندوق در آمل موافقت شد.

وی خاطر نشان کرد: با افزایش این تعداد صندوق در این شهرستان، جمع‌آوری آرای مردم با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

اکبریان با اشاره به اینکه برای هر شعبه اخذ رای یک رایانه در نظر گرفته شده تصریح کرد: این شهرستان با‪ ۳۰۴ ‬رایانه آماده برگزاری انتخابات رایانه‌ای است.

وی تعداد واجدان شرایط رای دادن در این شهرستان را ‪ ۲۵۶‬هزار و ‪ ۲۴۳‬نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ‪ ۱۴۹‬هزار و‪ ۶۶۷‬نفر شهری و مابقی روستایی هستند.

فرماندار آمل یادآور شد: حدود هفت هزار نفر به عنوان عوامل اجرایی ، نظارت و بازرسی و ستادی ، برگزاری این انتخابات را بر عهده دارند.

کد مطلب 640283

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