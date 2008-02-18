توسعه صنایع پایین دستی نفت در دستور کار وزارت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به توسعه روز افزون صنایع بالا دستی و پایین دستی نفت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ایجاد امکانات برای رفع نیازهای متنوع به موازات رشد شتابان صنعتی ضرورتی انکار ناپذیر محسوب می شود.

بر این اساس در کنار طرح توسعه، سکوهای حفاری و برداشت گاز از دریا با ایجاد فازهای پالایشگاهی پتروشیمی سعی شده فرصتهای بیشتری برای رشد و توسعه کشور فراهم شود.

به همین خاطر در کنار فازهای عظیم پالایشگاهی احداث صنایع پتروشیمی در 1400 هکتار زمین در نظر گرفته شده تا در 2 فاز با فرآوری محصولات اولیه فازها، ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور شود.

تولید مقادیر قابل توجهی اتان، گاز مایع ، میعانات گازی ، گوگرد و همچنین گاز طبیعی از میدان عظیم پارس جنوبی توسط پالایشگاه های احداث شده در منطقه پارس می تواند به عنوان یکی از عوامل رشد وتوسعه صنعت پتروشیمی در کشور مورد توجه قرار گیرد. به همین منظور ساخت 23 مجتمع عظیم پتروشیمی به همراه تاسیسات جانبی مورد نیاز دردستور کار شرکت ملی پتروشیمی قرار دارد.

صنایع پایین دستی نفت

با توجه به فراهم بودن مواد اولیه تولید شده توسط صنایع پتروشیمی در منطقه و تامین خوراک مورد نیاز صنایع پایین دست پتروشیمی سایتی به وسعت هزار هکتار برای استقرار و توسعه صنایع پایین دست از قبیل پلیمرها لاستیک و پلاستیک ، الیاف مصنوعی و نساجی ، روغن های صنعتی ، رنگ ها و پوشش های حفاظتی ، سموم، دفع آفات، شوینده های بهداشتی و کودهای شیمیایی در نظر گرفته شده است.

طرح متانول چهارم

طرح متانول چهارم ( پتروشیمی زاگرس ) با ظرفیت تولید یک میلیون و 650 هزار تن متانول در سال ( پنج هزار تن در روز ) در سال 1385 به بهره برداری رسیده است.

خوراک طرح متانول چهارم یک میلیارد و 488 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در سال و 2 میلیون متر مکعب اکسیژن در روز است که توسط فازهای پالایشگاهی یک تا 3 پس از جدا سازی هیدروکربن های سنگین تر از اتان در پتروشیمی پارس تامین می شود.

محصولات این طرح در صنایع پایین دستی ، ساخت انواع چسب ، رزین ها ، انواع پلاستیک ، ظروف و تجهیزات آشپزخانه ،دوربین های عکاسی ، کلید و پریز برق کاربردارد.

اما با اجرای طرح های موجود در متانول چهارم مجموع کل تولید متانول کشور به پنج میلیون و 50 هزار تن در سال می رسد و در مجموع ایران 9/15 درصد از کل تولید، متانول جهان را در اختیار می گیرد.

برای ساخت این مجتمع 325 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است.

طرح آروماتیک چهارم

مجتمع پتروشیمی بروزیه مجری بزرگترین طرح آروماتیک جهان در سال 1386 به بهره برداری رسید.

عملیات احداث بزرگترین طرح آروماتیک جهان در سال 1379 آغاز شد بخشی از ظرفیت تولید این مجتمع به صادرات و بخشی نیز به تامین خوراک پتروشیمی جم اختصاص دارد.

این مجتمع تولیدی در زمینی به مساحت 61 هکتار احداث شده و با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و 280 هزار تن محصولات آروماتیک دارای بزرگترین ظرفیت نصب شده در نوع خودار جهان است.

خوراک این مجتمع شامل سالانه 4/5 میلیون تن میعانات گازی ، 270 هزار تن بنزن پیرولین است که از محل فازهای 1 تا 3 پارس جنوبی ، پتروشیمی جم و سایه طرح های منطقه تامین می شود.

طرح آمونیاک واوره چهارم

مجری این واحد پتروشیمی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی ( آمونیاک و اوره غدیر است) و مالکیت این طرح در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت سرمایه گذاری غدیر و شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران است.

این واحد پتروشیمی در سال 1386 به بهره برداری رسیده و 1150 هزار تن آمویناک و اوره و گرانول در سال تولید می کند.

با راه اندازی فاز دوم پتروشیمی غدیر این مجتمع به بزرگترین مجتمع تولید کننده اوره و آمویناک جهان تبدیل می شود، ضمن اینکه تولیدات فاز دوم مجتمع مازاد بر مصرف داخلی است و پس از اخذ مجوزهای لازم به بازارهای آسیایی و اروپایی صادر خواهد شد.

طرح الفین نهم

مجری طرح الفین نهم شرکت پلیمر آریا ساسول است که با مالکیت شرکت پتروشیمی پارس و شرکت ساسول در سال 1381 کار احداث آن آغاز شده است.

در حال حاضر این طرح در مرحله پیش راه اندازی بوده و به نظر می رسد تا پایان سالجاری به بهره برداری رسمی برسد. همچنین میزان پیشرفت طرح الفین نهم نیز 99.15 درصد گزارش شده است.

در همین حال، پیش بینی می شود با راه اندازی این طرح یک میلیون و 90 هزار تن اتیلن، پلی اتیلن سنگین و متوسط، پلی اتیلن سبک و برشهای سه کربنه و سنگین تر تولید شود.

طرح الفین دهم

این گزارش می افزاید: مجری طرح الفین دهم شرکت پتروشیمی جم است که 49 درصد مالکیت این پروژه در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، 25.8 درصد در اختیار سازمان تامین اجتماعی و 24.5 درصد صندوق بازنشستگی کشوری است.

زمان آغاز این طرح 1379 بوده که هم اکنون 99.5 درصد پیشرفت فیزکی دارد. براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، طرح الفین دهم تا پایان سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.

قرار است این واحد پتروشیمی در سال 2 میلیون و 300 هزار تن اتیلن، پروپیلن، پرواتیلن سنگین، سبک خطی، پلی پروپیلن، آلفا الفین ها، بنزین، نفت کوره، بوتادین، بوتن، بوتان دی ال، اتیلن گلایکول ها و ای بی اس تولید کند.