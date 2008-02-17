به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب خردادماه سال آینده منتشر میشود. کتاب، "فلسفه تجربی" را یک جریان معرفی کرده که به دنبال بازگشت به دیدگاههایی است که انسانها حس میکنند و بدانها میاندیشند. یعنی این رویکرد در صدد است مبنای خود را دیدگاههای متعارف انسانها قرار دهد و نه دیدگاههای فلسفی و یا اصول موضوعه.
فیلسوفان تجربی که از یک سنت طولانی خود را جدا شده فرض میکنند به تجربیات شخصی و مشترک میان انسانها به عنوان مبنای فلسفه میاندیشند. این جریان البته عمر طولانی ندارد اما طرفداران زیادی یافته است.
ظهور فلسفه تجربی با توجه به بحران فلسفه کلاسیک و بدیلهای فراوانی که جلوی آن صف کشیدهاند قابل توجیه است.
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