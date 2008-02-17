  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۴۷

کتاب "فلسفه تجربی" منتشر می‌شود

انتشارات دانشگاه اکسفورد کتاب "فلسفه تجربی" تدوین جوشوا کنوب و شوان نیکلاس را منتشر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب خردادماه سال آینده منتشر می‌شود. کتاب، "فلسفه تجربی" را یک جریان معرفی کرده که به دنبال بازگشت به دیدگاههایی است که انسانها حس می‌کنند و بدانها می‌اندیشند. یعنی این رویکرد در صدد است مبنای خود را دیدگاههای متعارف انسانها قرار دهد و نه دیدگاههای فلسفی و یا اصول موضوعه.

فیلسوفان تجربی که از یک سنت طولانی خود را جدا شده فرض می‌کنند به تجربیات شخصی و مشترک میان انسانها به عنوان مبنای فلسفه می‌اندیشند. این جریان البته عمر طولانی ندارد اما طرفداران زیادی یافته است.

ظهور فلسفه تجربی با توجه به بحران فلسفه کلاسیک و بدیلهای فراوانی که جلوی آن صف کشیده‌اند قابل توجیه است. 

 

کد مطلب 640288

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها