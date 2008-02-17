انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود

دبیر سابق شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برگزاری انتخابات سایر واحدهای شورای دانشگاه علامه طباطبایی بر اساس مصوبات جلسه کمیته 8 نفره برگزاری انتخابات باید تا نیمه اول آبان ماه سال جاری برگزار و شورای مرکزی صنفی جدید دانشگاه تشکیل می شد اما مصوبات این کمیته به طور کامل اجرا نشده است. بنابراین دبیر سابق شورا با معاون دانشجویی دانشگاه برای برگزاری انتخابات وارد مذاکره شده و مقرر شده موضوع انتخابات در راستای فعال شدن شورای مرکزی جدید پیگیری شود.

سید محمد خرم اضافه کرد: با معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی رایزنی شده تا طبق آئین نامه شورای صنفی دانشجویان، اعضای شورای صنفی نیز در هیئت اجرایی برگزاری انتخابات حضور داشته باشند.

وی افزود: اعضای شوراهای صنفی فعال باید در برگزاری انتخابات حضور داشته باشند و دانشگاه بر اساس آئین نامه شوراهای صنفی که از سال 82 در دانشگاهها اجرا می شود، برگزاری انتخابات شورای صنفی در دانشکده هایی که شورای صنفی فعال ندارد را بر عهده می گیرد.

به گفته دبیر سابق شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی هم اکنون مراحل برگزاری انتخابات شورای صنفی در این دانشگاه در حال طی شدن است.