سخن گفتن از اصول انقلاب دخالت در انتخابات نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشگر فیروز آبادی در مراسم اعطای دانشنامه دکترای PHD به دانش آموختگان نیروهای مسلح و وزارتخانه ها در دانشگاه عالی دفاع ملی، جمهوری اسلامی را اسلام مردمی و مردم اسلامی توصیف کرد و اظهار داشت: یکی از ظرافت های راهبردی که در طول تاریخ اسلام خود را نشان داده و متاسفانه خوب تبیین نشده، این است که حکومت اسلامی علاوه بر مشروعیت الهی که دارد، مشروعیت مردمی می خواهد و این را ما در شیوه حضرت علی علیه السلام و در سیره ایشان دیده ایم که با خواست مردم آمدند در حالی که علی (ع) را طبق نص قرآن کریم، خدا به امامت انتخاب کرد و پیامبر او را به امر خدا منصوب نمود.

وی افزود: اما حکومت علی (ع) در دورانی است که مردم درب خانه علی می رفتند و از او خواستند که باید و بر مردم حکومت کند و این را ما در سیره حضرت امام خمینی (ره) هم دیدیم که فرمود جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر اینکه امام فرمود یک امر الهی و دینی و اجتهادی از حکومت اسلامی بود .

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس هیئت امنا دانشگاه عالی دفاع ملی سپس به فرا رسیدن ایام انتخابات مجلس هشتم اشاره کرد و گفت: نمایندگان مجلس با رای مردم انتخاب می شوند و طبق قانون اساسی که توسط ولی فقیه تنفیذ شده، مراحل انتخابشان طی می شود و به تایید شورای نگهبان می رسد، بنابراین اگر کسی تقلب و تخلف کند و به نمایندگی برسد، مشروعیت ندارد.

فیروزآبادی ادامه داد: درجمهوری اسلامی این مسئله، یک مسئله راهبردی است. یک موضوع شکلی یا سیاسی نیست و راهبردش هم با خود اسلام است و این مبنا داراست. اینکه رهبر عزیز ما فرموده اند اسلام همین نظام جمهوری اسلامی است، یعنی همین برنامه اجرایی اسلامی به نظام جمهوری اسلمای تبدیل شده که هم مقبولیت مردمی دارد و مشروعیتش اسلامی است. برای همین است که اسمش را مردمسالاری دینی می گذاریم.

وی خطاب به دانش آموختگان نیروهای مسلح تصریح کرد: شما در این نظام، مدرک دکترای عالی دفاع ملی گرفتید بنابراین باید پاسدارآن هدف واین راهبرد باشد.یک دانش آموخته دانشگاه عالی دفاع ملی باید همانند یک مدیر، موظف ومکلف به حل مشکلات نظام در پرتو رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: اگر کسی خدمت به رهبری و خدمت به نظام جمهوری اسلامی را انتخاب نکرد، یعنی به تکلیفش عمل نکرده است اما هرگاه این خدمت را سرلوحه کار خود قرار دهد، این انتخاب یکسری تکالیفی را دربر دارد که باید به نحو احسن اجرایی شود.

رئیس هیئت امنا دانشگاه عالی دفاع ملی خطاب به دانش آموختگان نیروهای مسلح گفت: شما هرکجا که بروید باید درسطح راهبردی برای این نظام فکر کنید و کار کنید. صحبت های ما آرمانی و شعاری نیست. امروز هر کاری برای جمهوری اسلامی می کنیم باید نهادینه باشد.

عضو شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: فردی در سرمقاله روزنامه ای نوشته که جمهوری اسلامی یک بدهکاری به رادیکالیسم داشت که این هم با دو سال و نیم خدمت آقای احمدی نژاد تامین شد، حالا باید برویم دنبال مسیر عاقلانه و معتدل. بنده در پاسخ می گویم در انقلاب اسلامی ما رادیکالیسم اصلا معنا ندارد. در بین مردم رادیکالیسم اصلا جا ندارد، مردم ما صراط مستقیم را می شناسند، صراط مستقیم را خدا گفته و مشخصاتش را مکتب اسلام تعیین می کند. صراط مستقیم یعنی خط امام و در خط امام حرکت کردن که این خط همان خط رهبری است که ملاک آن عقل و حکمت است.

فیروزآبادی ادامه داد: شعارهای ملت ما در انقلاب اسلامی و یوم الله 22 بهمن، شعارهای انقلاب و خواست مردم است. آیا مردم هم رادیکالیسم هستند؟ خیر، مردم دنبال استقلال وحقوق حقه جمهوری اسلامی هستند. شعارمرگ بر آمریکا و مرگ براسرائیل از دل همه ملت بر می خیزد و دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور این ملت است.

وی افزود: هدف انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام (ره) رسیدن به شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود و تکیه گاه اصلی این انقلاب و اقتدار و آینده آن نیز بستگی به دو عامل اسلام و مردم دارد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در انقلاب اسلامی ما شخصیت جمهوری اسلامی، نه رادیکال است و نه اهل اعتدال که به تصور آقایان اهل مذاکره و اهل ساخت و پاخت با دشمنان جمهوری اسلامی باشد. الگوی همه مسئولان، نمایندگان مجلس و استانداران در انقلاب اسلامی ما امام علی (ع) و حضرت زهرا (س) و اسوه هایشان بزرگان اسلام و انقلاب است.

وی افزود: مگر در ایران زمانی که از اسوه ها یاد می شود از شهدایی همچون مطهری، مفتح، بهشتی، رجایی و باهنر اسم نمی بریم. آیا اینها رادیکال بودند؟ آیا شعار خط امام (ره) و خط شهدای بزرگ اسلام و دفاع مقدس چیزی جز مبارزه با آمریکا و مبارزه با استکبار و مبارزه با فساد و مبارزه با قدرت طلبی بود؟ امام (ره) شهدای ما را به این راه هدایت کردند.

عضو شورای عالی امنیت ملی گفت: در خط رهبری حرکت کنید، در راه عدالت و در خدمت مردم کار کنید و استقلال، آزادی، عدالت خواهی، مردم داری و حمایت از طبقه محروم و پابرهنگان و کوخ نشینیان از ویژگی های مسئولان، نمایندگان مجلس و مدیران عالی نیروهای مسلح کشور است. بعضی ها آمده اند اسم این را رادیکالیسم گذاشته اند در حالی که خود بر سر حقوق ملت ایران با دشمن به توافق رسیدند اما اسم آن را عقل و اقتدار گذاشتند.

سرلشگر فیروزآبادی ادامه داد: ما در اسلام نه رادیکالیسم و نه چپ گرایی داریم و نه سازش و راست گرایی چون هر دوی اینها انحراف است. خط امام (ره) و خط انقلاب همان خط عدالت، خداخواهی، مردم دوستی و خط خدمت به مردم است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه با تشکر از حضور همه جانبه امت حزب الله در راهپیمایی 22 بهمن امسال، گفت: مردم از مسئولان خود تحقق ارزشهای الهی و انقلابی را انتظار دارند. همه این تلاش ها باید در راه عدالت و خدمت به مردم و اسلام در راه آزادی و استقلال کشور به کار برده شود.

وی با اشاره به مسائلی که این روزها درباره دخالت نظامیان در سیاست مطرح می شود، گفت: بنده در همین جا موازین اصلی که باید برای حفظ کشور و انقلاب در نظر گرفته شود را بیان کردم اما مگر سخن گفتن از اصول انقلاب و تاکید بر هدایت های رهبری و تاکید بر حقوق مردم، دخالت در امور سیاسی و دخالت در امور انتخابات محسوب می شود؟

عضو شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح و فرماندهان نیروهای مسلح نباید در دسته بندی های سیاسی له یا علیه جناح ها و اشخاص سیاسی وارد شوند؟ در عین حال گفت: نیروهای مسلح چه ارتشی، چه سپاهی، چه بسیجی باید در دفاع ازآرمان های امام (ره) و خط امام و دفاع ازخط رهبری که همان خط امام (ره) است و دفاع از ویژگی های اصیل انقلاب اسلامی و اسلام ناب محمدی (ص) اظهارنظر کنند.

فیروزآبادی ادامه داد: مبلغ و مجاهد بودن در راه دفاع از اصل اسلام و انقلاب دخالت سیاسی نیست، این همان گفته مرحوم مدرس است که می گفت سیاست ما عین دیانت ماست.