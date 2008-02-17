شهرکردی ها با انصراف بیم هفتم شدند/ جایگاه هشتم جدول رده بندی بدون صاحب

به گزارش خبرنگارمهر، تیم بیم مازندران که پس از ناکامی در صعود به مرحله نیمه نهایی رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور و دراعتراض به نحوه قضاوت دیدار خود مقابل ذوب آهن از انجام بازی برابر پتروشیمی بندرامام برای تعیین مقام های پنجم تا هشتم خودداری کرده بود، درادامه این بازی ها برای تعیین رده های هفتم و هشتم هم شرکت نمی کند.

روز گذشته مسئولان باشگاه بیم مازندران با حضوردر فدراسیون و بازبینی دوباره فیلم تیم بسکتبال این باشگاه برابر ذوب آهن اصفهان سلامت قضاوت انجام شده دراین دیدار را تائید کردند با این وجود آنها امروز با ارسال اطلاعیه ای به فدراسیون بسکتبال از انجام بازی برابر هیئت بسکتبال شهرکرد برای مشخص شدن رده های هفتم و هشتم جدول رده بندی انصراف دادند.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است:" با توجه به شرایط موجود، تحریک شدن احساسات طرفداران تیم بسکتبال بیم و مردم مازندران کنترل آنها امری بدیهی است و باشگاه مسئولیتی را در قبال هیچ اتفاقی نمی پذیرد. پس با صلاحدید مسئولان باشگاه انصراف تیم بسکتبال بیم مازندران از انجام ادامه بازی ها قطعی است. امید است با گذشت زمان و تغییر جو موجود، ادامه کار در آینده ممکن شود."

بنابراین و با توجه خودداری مازندرانی ها از انجام بازی، کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال عنوان هفتمی این دوره از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور را به تیم هیئت بسکتبال شهرکرد داد.

حسن نوربخش مسئول کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال در این خصوص گفت: با توجه به انصراف بیم مازندران از انجام بازی با پتروشیمی بندر امام، ماهشهری ها به عنوان تیم برنده معرفی شده و برای کسب مقام پنجم و ششم با شهرداری گرگان بازی می کنند.

وی به نامه انصراف مازندرانی ها اشاره کرد و اظهارداشت: بدین ترتیب دیدار این تیم با هیئت بسکتبال شهرکرد برای تعیین رده های هفتم و هشتم برگزار نخواهد شد بنابراین کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال عنوان هفتمی مسابقات امسال را به تیم هیئت بسکتبال شهرکرد می دهد اما فعلا برای رده هشتم هیچ تصمیمی نگرفته است و جای این رده را خالی نگه می دارد. در پایان بازی ها در مورد این رده تصمیم می گیریم.