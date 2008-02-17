سردخانه ویژه پزشکی قانونی در دامغان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر از دامغان، حجت الاسلام و المسلمین سید علی اصغر ترابی صبح امروز در دیدار با رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار دامغان گفت: برای احداث سردخانه اعتباری معادل 400 میلیون تومان از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برای اینکه شوراهای حل اختلاف موجود در شهر دامغان در یک مکان اجتماع نمایند و مراجعه کنندگان به آسانی دسترسی داشته باشند مجتمع شوراهای حل اختلاف شهر دامغان نیز احداث می شود.

به گفته وی، در این راستا هم از سوی قوه قضاییه اعتباری در نظر گرفته شد که احتیاج به زمین داریم و امیدواریم شهرداری دامغان با دادگستری در تهیه و تامین زمین همکاری کند.

ترابی بر تعامل و همکاری شهرداری و شورای شهر با دادگستری تاکید کرد و گفت: امیدوارم در یک فضای دوستانه بتوانیم با هم همکاری کنیم و روز به روز بر تقویت و همکاری فی ما بین بیفزائیم .

در این نشست رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار دامغان گزارشی از وضعیت شهر در حوزه های مختلف عمران و شهری ارائه خواستار حمایت دادگستری از شهرداری و شورای اسلامی شهر در رفع مشکلات شهری شدند.