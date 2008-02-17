شدت صدای "خرخر" در شب 90 دسی بل است!

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه کالج امپریال لندن که نتایج تحقیقات خود را در مجله " European Heart Journal" منتشر کرده اند، کشف کردند که هنگام شب ارگانیسم انسان به شدت نسبت به شنیدن صداهای منتشر شده از کسانی که "خر خر" می کنند حساس می شود به طوری که این صدا که در روز تنها چند دسی بل قدرت دارد، می توانند در شب با شدت صدای حرکت قطاری که از زیر خانه می گذرد، شنیده شوند.

این محققان با آزمایش 140 موش آزمایشگاهی که در نزدیکی فرودگاه لندن زندگی می کردند، نشان دادند که دسی بل صداها در هنگام خواب بیشتر می شود. این مسئله فشار خون را بیشتر افزایش می دهد و فشار خون بالا موجب افزایش خطر بروز سکته قلبی و ناراحتیهای کلیوی می شود.

این دانشمندان ضمن هشدار در خصوص خطرات ناشی از خوابیدن در معرض افرادی که هنگام خواب "خر خر" می کنند اظهار داشتند که صداهای بالای 30 دسی بل می توانند برای سلامت انسان بسیار خطرناک باشند و این درحالی است که صداهای کسی که در خواب "خر خر" می کند در شب می تواند به 90 دسی بل برسد!

این دانشمندان در ادامه تحقیقات خود کشف کردند، خطراتی که سلامت این موشها را هنگام خواب در نزدیکی فرودگاه تهدید می کرد به مراتب کمتر از خطراتی بود که این موشها در اتاق افرادی که "خر خر" می کردند، خوابیدند.