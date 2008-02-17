تعداد مراکز عرضه پوشاک اسلامی در مازندران افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه بانوان و خانواده مازندران در محل استانداری افزود: ایجاد مراکز پوشاک اسلامی نقش اساسی در اشتغال زنان سرپرست خانوار و نان اور داشته است.

وی خاطر نشان کرد: تعامل دستگاههای اجرائی مازندران خصوصا بهزیستی، اداره کل زندان ها و اموربانوان استانداری بسیار حائز اهمیت است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با اشاره به اینکه آسیب های اجتماعی در جامعه می تواند با اشتغال کنترل شود تصریح کرد: نقش خیرین در ایجاد مراکز عرضه پوشاک اسلامی چشمگیر بوده است.

قناعت با بیان اینکه تمهیداتی برای اعطای تسهیلات به زنان سرپرست خانوار در استان اتخاذ شده است، یادآور شد: وام 10 میلیون تومانی با سود پنج درصد به زنان نان آور مازندران پرداخت می شود.

وی از دستگاههای اجرایی از جمله هلال احمر، آموزش و پرورش، فنی و حرفه ای و کارخانجات درخواست جهت سفارشات البسه فرم خود از مراکز عرضه پوشاک اسلامی خریداری کنند.