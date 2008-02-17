۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۴۹

تعداد مراکز عرضه پوشاک اسلامی در مازندران افزایش می یابد

ساری - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با اشاره به اینکه ایجاد مراکز پوشاک اسلامی در استان مورد استقبال خانواده ها قرار گرفته است از افزایش این تعداد مراکز در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه بانوان و خانواده مازندران در محل استانداری افزود: ایجاد مراکز پوشاک اسلامی نقش اساسی در اشتغال زنان سرپرست خانوار و نان اور داشته است.

وی خاطر نشان کرد: تعامل دستگاههای اجرائی مازندران خصوصا بهزیستی، اداره کل زندان ها و اموربانوان استانداری بسیار حائز اهمیت است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با اشاره به اینکه آسیب های اجتماعی در جامعه می تواند با اشتغال کنترل شود تصریح کرد: نقش خیرین در ایجاد مراکز عرضه پوشاک اسلامی چشمگیر بوده است.

قناعت با بیان اینکه تمهیداتی برای اعطای تسهیلات به زنان سرپرست خانوار در استان اتخاذ شده است، یادآور شد: وام 10 میلیون تومانی با سود پنج درصد به زنان نان آور مازندران پرداخت می شود.

وی از دستگاههای اجرایی از جمله هلال احمر، آموزش و پرورش، فنی و حرفه ای و کارخانجات درخواست جهت سفارشات البسه فرم خود از مراکز عرضه پوشاک اسلامی خریداری کنند.

کد مطلب 640306

