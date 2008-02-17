ستاد ویژه تسهیلات نوروزی در آذربایجان غربی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ساماندهی امکانات و بررسی زمینههای پذیرایی مطلوب از مهمانان نوروزی از اهداف تشکیل این ستاد است.
استقرار ۱۰پایگاه اطلاع رسانی، تهیه و توزیع بستههای فرهنگی در خصوص مکانهای تاریخی و گردشگری استان در فرودگاهها، پایانههای مسافری و مبادی ورودی شهرها و راه اندازی تورهای بازدید از جاذبههای گردشگری آذربایجان غربی از برنامههای ستاد ویژه تسهیلات سفرهای نوروزی این استان است.
آذربایجان غربی به لحاظ بهرهگیری از بیش از یکهزار و ۲۰۰اثر تاریخی و فرهنگی و باستانی شناسایی شده و وجود مناظر و جلوههای طبیعی و بافت اجتماعی و فرهنگی خاص خود همواره مورد توجه گردشگران بوده است.
در حال حاضر آذربایجان غربی با ۲۳هتل، ۶۷مهمانپذیر، ۴۶واحد پذیرایی بین راهی و ۳۵ دفتر خدمات مسافرتی آمادگی لازم برای خدمت رسانی به مسافران نوروزی را دارد.
معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در جلسه هماهنگی تشکیل این ستاد توجه به امر گردشگری و توسعه زیرساختهای گردشگری از اولویتهای کاری دولت برای شکوفایی اقتصاد استان عنوان کرد.
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