ستاد ویژه تسهیلات نوروزی در آذربایجان غربی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ساماندهی امکانات و بررسی زمینه‌های پذیرایی مطلوب از مهمانان نوروزی از اهداف تشکیل این ستاد است.

استقرار ‪ ۱۰‬پایگاه اطلاع رسانی، تهیه و توزیع بسته‌های فرهنگی در خصوص مکانهای تاریخی و گردشگری استان در فرودگاهها، پایانه‌های مسافری و مبادی ورودی شهرها و راه اندازی تورهای بازدید از جاذبه‌های گردشگری آذربایجان غربی از برنامه‌های ستاد ویژه تسهیلات سفرهای نوروزی این استان است.

آذربایجان غربی به لحاظ بهره‌گیری از بیش از یکهزار و ‪ ۲۰۰‬اثر تاریخی و فرهنگی و باستانی شناسایی شده و وجود مناظر و جلوه‌های طبیعی و بافت اجتماعی و فرهنگی خاص خود همواره مورد توجه گردشگران بوده است.

در حال حاضر آذربایجان غربی با ‪ ۲۳‬هتل، ‪ ۶۷‬مهمانپذیر، ‪ ۴۶‬واحد پذیرایی بین راهی و‪ ۳۵ ‬دفتر خدمات مسافرتی آمادگی لازم برای خدمت رسانی به مسافران نوروزی را دارد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در جلسه هماهنگی تشکیل این ستاد توجه به امر گردشگری و توسعه زیرساختهای گردشگری از اولویتهای کاری دولت برای شکوفایی اقتصاد استان عنوان کرد.

