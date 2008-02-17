  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۱۳

نخستین جشنواره فرهنگی هنری هشتمین خورشید ولایت پایان یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: نخستین جشنواره فرهنگی هنری هشتمین خورشید ولایت با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید رضا حسینی دبیر اولین جشنواره فرهنگی هنری هشتمین خورشید ولایت ظهر امروز در این مراسم افزود: این جشنواره از دهه ولایت تا هفته غدیر و با محوریت امام رضا (ع) و تقویت فرهنگی رضوی آغاز شده است.

حسینی اظهار داشت: از سراسر کشور حدود سه هزار اثر از دو هزار و 700 دانش آموز با موضوعات فیلم، عکس، دل نوشته، آثار خطی، منبت و داستان و شعر به دبیر خانه این جشنواره ارسال شده است.

وی ایجاد زمینه عشق و ارادت به امام رضا (ع) در قالب هنر، ایجاد بروز خلاقیت هنری دانش آموزان و پیوند بیشتر دانش آموزان با معارف رضوی در قالب هنر را از اهداف این جشنواره دانست و افزود: در این جشنواره از 100 برگزیده از سراسر کشور تجلیل به عمل می آید.

حسینی تصریح کرد: بیشترین آثار رسیده از مشهد و در سطح شهرستانها از سبزوار با موضوع دل نوشته و داستان بوده است.

در پایان این جشنواره از مربیان، اساتید و برگزار کنندگان تجلیل به عمل آمد و به آنها هدایایی اهدا شد.
 

 

کد مطلب 640314

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها