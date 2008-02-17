کشته شدن 80 نفر در قندهار /افزایش آمار قربانیان عملیات انتحاری شمال غرب پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این عملیات انتحاری در جریان مسابقه سگها در قندهارافغانستان رخ داد که سبب کشته شدن 80 نفر و زخمی شدن تعداد دیگری شد.



حاکم ولایت قندهار، طالبان را عامل این عملیات انتحاری اعلام کرده است.



از سوی دیگر، آمار قربانیان انفجار بمب در یک راهپیمایی انتخاباتی حزب مردم که روز گذشته در شمال غربی پاکستان منفجر شد به 46 کشته رسید.

چند ساعت بعد از این حادثه هم انفجار انتحاری دیگر دریک مرکز مطبوعاتی ازتش در منطقه" سوات" در شمال غرب این کشور سبب کشته شدن دو شهروند این کشورو زخمی شدن هشت نفردیگر شد.



دو کارمند صلیب صرخ هم که دو هفته قبل توسط طالبان در پاکستان ربوده شده بودند، دیروز آزاد شدند.

نیروهای امنیتی پاکستان هم یک روز مانده به انتخابات پارلمانی در این کشور درآماده باش کامل به سر میبرند.

