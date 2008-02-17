تمهیدات لازم برای اسکان مسافران نوروزی شیراز پیش بینی شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، کاظم حقیقت ظهر امروز در نشستی خبری افزود: کمپینگ های فعال نوروزی تا کنون در مناطق باغ جنت، استادیوم ارتش، بوستان آزادی، باغ ملی، پارک ولیعصر و انتهای خیابان سپاه پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه این کمپینگ ها به سه شیوه برپا می شوند گفت: کمپینگهای چادری مانند سال گذشته، طرح چادر در چادر و اسکان نوروزی ازجمله روشهای امسال شهرداری شیراز است.

معاون اجرایی شهرداری شیراز افزود: در طرح چادر در چادرشهرداری شیرازیک چادر بزرگ برپا کرده و مسافران می توانند چادرهای فنری خود را در داخل این محوطه قرار دهند ضمن اینکه خدمات رسانی و تامین امنیت آن ها نیز برقرار خواهد شد.

حقیقت با اشاره به انتخاب شیراز به عنوان شهر سبز کشور گفت: سال گذشته شیراز از سوی کارشناسان میراث فرهنگی مقام اول را در پذیرایی از مسافران نوروزی کسب کرد و امیدواریم امسال نیز با تمهدیات پیش بینی شده این شرایط دوباره برای شهرداری شیراز ایجاد شود.

در ادامه جلسه سعید دبیری رئیس ستاد نوروزی شهرداری شیراز نیز گفت: برای امسال حدود 5/2 میلیون مسافر نوروزی در شیراز پیش بینی شده اما امکانات شهرداری برای بیش از این تعداد نیز پاسخگو است.

وی خاطرنشان کرد: در بخش کمپها هزار چادر در فضاهای باز و مسقف در قالب سه کمپ و چهار سالن ایجاد خواهد شد.

دبیری ادامه داد: یک هزار کلاس درس، فضاهای اداری و مسقف، فرهنگسرا ها با ظرفیت حدود 700 اتاق، 30 نماز خانه و حدود 40 حسینیه نیز از جمله ظرفیت های شهرداری شیراز برای خدمات رسانی به مسافران نوروزی است.

این مسئول بیان داشت: مانند سال گذشته برپایی سفره هفت سین در دروازه قرآن و استقبال از اولین مسافران نوروزی به شیراز را نیز در دستور کار داریم.

دبیری تصریح کرد: افرادی که می خواهند منازل خود را در اختیار مسافران قرار دهند می توانند با تلفن 137شهرداری تماس گرفته و مشخصات منزل را ارائه دهند تا پس از انجام امور مربوط مانند بازدید از محل مجوز های لازام به این افراد ارائه شود.

وی تاکید کرد: نرخ را نیز به گونه ای مناسب و توافقی بین طرفین تعیین خواهیم کرد.

رئیس ستاد نوروزی شهرداری شیراز همچنین از راه اندازی تاکسی و اتوبوسهای گردشگری در سطح شهر شیراز خبر داد و افزود: این تاکسی ها به صورت تور، مسافران را با مناطق فرهنگی، گردشگری و تاریخی شهر شیراز آشنا خواهند کرد.

دبیری اتوبوسهای گردشگری را از نوع مگاترانس و حدود 50 دستگاه اعلام و اضافه کرد: برای نرخ اتوبوس های گردشگری سعی می شود از پارسال که حدود یک هزار ریال بود کمتر باشد اما برای کرایه تاکسی ها نیز بررسی های لازم را انجام خواهیم داد.

وی گفت: مسیر اتوبوس ها نیز از کمپ ها و همچنین شاهچراغ و ایستگاه نمازی خواهد بود.