به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این نشست بهروز شلیله هدف از برگزاری جشنواره پیام آوران صلح را ارسال پیام صلح و دوستی ایرانیان و معرفی آئین، رسوم، سنن و آداب کهن ایرانی به جهان برشمرد و گفت: برپایی جشنواره های عکس، فیلم، کاریکاتور، اجرای کنسرتهای موسیقی با تمرکز بر موسیقی ایرانی و با همکاری ملل مختلف و اجرای نمایشنامه های بدون کلام در نقاط مختلف جهان از برنامه های ما در جشنواره خواهد بود که با سفری که از اواخر اردیبهشت ماه و از کنار آبهای خلیج فارس آغاز می شود، کلید می خورد.

وی درباره برنامه های این سفر افزود: در این سفر که مسافران آن سه تن از اعضای هیئت اجرایی جشنواره و هفت پیام آور صلح و دوستی خواهند بود، ابتدا و طی مدت 30 روز پیام خودمان را با برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و هنری در نقاط مختلف ایران اعلام می کنیم و سپس از مرز شمال غربی کشور خارج خواهیم شد و در ادامه در کشورهای اروپایی، آفریقایی، آمریکالی لاتین، آمریکای شمالی، نیوزلند و اقیانوسیه، کشورهای آسیایی و آسیای میانه برنامه هایمان را اجرا می کنیم و بعد از پایان سفر از مرزهای شرقی به کشور برخواهیم گشت. سفر به نقاط مختلف جهان نیز دو سال طول خواهد کشید.

شلیله همچنین از راه اندازی تلویزیون اینترنتی جشنواره به نشانی www.solhvadosti.org خبر داد و گفت: این تلویزیون با آغاز فعالیتهای جشنواره و در واقع از امروز (28 بهمن) و به مناسبت برگزاری نخستین نشست خبری جشنواره کارش را آغاز کرده و به صورت مستقیم این برنامه را از کانال اینترنتی مربوطه پخش می کند. در همین راستا ما در جشنواره توجه جدی به رسانه ها خواهیم داشت و برای اعلام پیام صلح و دوستی ایرانیان به جهان نیازمند کمک آنها هستیم.

مجری طرح جشنواره صلح و دوستی در پاسخ به سوالی درباره برنامه های جشنواره برای اعلام پیام صلح ایرانیان به مردمانی از جهان که با توجه به اتهامات مختلف سیاسی و اجتماعی که به ایران وارد می شود، ممکن است به برگزاری آن واکنش نشان دهند، نیز تاکید کرد: با اینکه این طرح به صورت کاملاً خصوصی و البته با همکاری نهادهای مختلف فرهنگی و گردشگری کشور برگزار می شود، تمام برنامه های جشنواره مورد تائید مسئولان دولتی و تعدادی از معاونان وزیر مربوطه قرار گرفته و کشور ایران استقبال خودش را از برگزاری چنین جشنواره ای اعلام کرده است. ضمن اینکه حرکت ما وجه سیاسی ندارد ولی ممکن است بازتاب سیاسی داشته باشد.

شلیله درخصوص هزینه های این سفر و محل تامین آن گفت: بر اساس آخرین برآوردها هزینه هر نفر 100 میلیون تومان خواهد بود که 50 درصد آن توسط خود فرد تامین می شود و 50 درصد دیگر هم توسط اسپانسرهای جشنواره که در صنعت خودرو و گردشگری فعالیت دارند، تامین می شود. البته بخشی از هزینه ها هم توسط کمک های مردمی به دست می آید. در هر حال سفر نزدیک به دو میلیارد تومان هزینه دربر خواهد داشت.

وی اضافه کرد: ما پیام صلح و دوستی را به مردم جهان ابلاغ می کنیم و برای این کار تاکید بر معرفی فرهنگ، عطوفت، مهر، محبت و عشق ایرانی بهترین کار است. به عنوان مثال باید بگویم که ما هیچ وقت از لفظی به نام "خلیج همیشه فارس ایرانی" استفاده نکرده و نمی کنیم و به نظرم به کار بردن آن یعنی اینکه می تواند غیر از این باشد در صورتی که این گونه نیست، پس گویاترین واژه همین "خلیج فارس" است.

در این نشست همچنین سعید طباطبایی دبیر جشنواره پیام آوران صلح و دوستی در سخنانی گفت: بخش اجرایی این جشنواره توسط اعضای دبیرخانه جشنواره صلح و دوستی و بخش علمی آن را سایت ادبی والس بر عهده دارد. غیر از هدف اصلی جشنواره، نزدیک کردن مخاطبان رشته های مختلف ادبی و هنری به یکدیگر از دیگر اهداف ماست و در همین راستا 397 اثر شامل کاریکاتور، شعر، داستان و عکس به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و مورد داوری قرار گرفت که پس از دو مرحله داوری - یکی امتیازی و دیگری اجماعی - از هر رشته سه نفر به عنوان نفرات برتر مشخص شدند که بعد از ظهر جمعه سوم اسفند در فرهنگسرای نیاوران از آنها تجلیل می شود.

وی افزود: از میان تمام آثار ارسالی 158 شعر، 66 داستان، 103 عکس و 43 کاریکاتور آثار ارسالی را تشکیل می دهند که به جرات می توان گفت حداقل در بخش کاریکاتور و شعر افراد شاخص و مشهوری از تمام استانهای کشور و نه فقط تهران برای ما اثر ارسال کرده اند. ضمن اینکه در میان آثار ارسالی نام هنرمندان و نویسندگانی از کشورهای دیگر از جمله آمریکا، آلمان، سوئد و دانمارک که تقریباً پنج درصد کل آثار را شامل می شود، به چشم می خورد. تعداد برگزیدگانی هم که از شهرستانهای مختلف برای ما اثر فرستاده اند بیشتر از تهران است.

طباطبایی درباره معیارهای داوری این جشنواره اضافه کرد: ما مقوله صلح و دوستی را در وسیع ترین حالت آن ملاک قرار داده ایم و نمی خواستیم تنها با شعار "ضد جنگ" دست خود را در جشنواره ببندیم. در هر صورت داوران ما آثار را با دو ملاک ارزش ادبی و هنری اثر و نیز میزان ارتباط آن با مفهوم صلح، معرفی جاذبه های گردشگری و جهانگردی ارزیابی کرده اند.

دبیر جشنواره پیام آوران صلح و دوستی با اشاره به برنامه های مراسم اختتامیه جشنواره گفت: در این مراسم بابک احمدی، علی باباچاهی، بهمن جلالی و مدیا کاشیگر هر کدام به ترتیب درباره رابطه داستان، شعر، عکس و کاریکاتور با مفهوم صلح سخنرانی خواهند کرد.

وی ابراز امیدواری کرد در دوره آتی این جشنواره دو بخش مستقل دیگر یکی با عنوان روزنامه نگاری و دیگری با عنوان بین الملل ایجاد شود.