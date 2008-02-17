بالا بردن توقعات مردم یک بد اخلاقی انتخاباتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله عسگر اولادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری در همایش منشور اخلاق انتخابات که امروز در وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: اگر در یک جشن ملی شرکت می کنیم باید به خلق و خوی خدایی نیز توجه داشته باشیم.

وی افزود: در انتخابات چه خود نامزد باشیم و چه دیگران باید از روی صداقت در معرفی یکدیگر بکوشیم ، صادقانه عمل کنیم و چیزی خلاف واقع نگوییم.

عسگر اولادی تاکید کرد: داوطلبان انتخابات نباید نسبت به یکدیگر رویکرد تخریبی داشته باشند ، یکدیگر را مورد اهانت قرار دهند و نزد مردم کمرنگ کنند بلکه باید به معرفی صادقانه یکدیگر همراه با احترام به هم بپردازند.

این فعال سیاسی اصولگرا افزود : در 7انتخاباتی که بنده شرکت کرده ام حتی یک جا هم شکایتی از من نمی بینید.

وی ادامه داد: کاندیداها نباید به مردم وعده ای دهند که باعث بالا بردن توقعات آنان شود چرا که گاهی اوقات مشاهده می شود در برخی از شهرستانها وعده های زیر بنایی به داوطلبان داده می شود که دولت امکان عملیاتی کردن آن را ندارد.

عسگر اولادی تاکید کرد: بعضی از نامزدهای انتخاباتی و طرفدارانشان وعده هایی می دهند، که عملیاتی نمی شود و علت آن این است که نظام ما برای هر دوره ای از خدمت ظرفیتی دارد.

وی گفت: اگر وعده هایی داده شود و در مقابل به آن وعده ها عمل نشود مسلما این اقدام از اخلاق انتخاباتی به دور است.

این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: انتخابات مجلس هشتم از نظر اجرا و نظارت باید به بهترین نمونه تبدیل شود چرا که مقدمات اجرا در کشور فراهم است و نوعا مردم از اجرا رضایت دارند و نظارت هم با آینکه با سخت گیری های اولیه آغاز شده است ولی به تدریج فضای آرامی را به کشور القا می کند.