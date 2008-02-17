دادگاه اسرار تجدید وقت شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این جلسه، اتهام جلیل مقدم، توهین از طریق انتشار کاریکاتور و نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی دایر بر شکایت شهردار اسبق کرج عنوان شد و سپس مدیرمسئول اسرار در جایگاه قرار گرفت و اعلام کرد که شاکی پرونده رضایت خود را اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، قاضی شهرابی فراهانی اعلام کرد که این جلسه به دلیل عدم حضور شاکی پرونده و اینکه امکان تأیید این موضوع از سوی شاکی پرونده در حال حاضر وجود ندارد، وقت این جلسه به زمان دیگری موکول می شود.

پیش از این پرونده روزنامه اسرار در دادسرای کارکنان دولت مطرح بود که بازپرس این دادسرا پس از رسیدگی، پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال کرد.