آذربایجان غربی جزء پنج استان برتر تاریخی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد اشتری ظهر امروز در جلسه کارگروه میراث فرهنگی و صنایع دستی وگردشگری استان افزود: هم اکنون بیش از سه هزار اثر تاریخی برای ثبت در فهرست آثار ملی کشور در این استان شناسایی شده است.

وی در ادامه از تدوین طرح جامع گردشگری آذربایجان غربی به منظور توسعه صنعت گردشگری و افزایش امکانات رفاهی در استان خبرداد و اظهارداشت: بر اساس این طرح مناطق ویژه گردشگری، ساماندهی آثار تاریخی، احداث اماکن رفاهی و اقامتی در این استان مطالعه و برآورد شده است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی هم در این جلسه با اشاره به تصویب ‪ ۱۶‬منطقه نمونه گردشگری ملی و بین‌المللی در آذربایجان غربی، ارایه تسهیلات کم بهره بانکی برای ساخت هتلها و مجتمع‌های رفاهی و خدماتی بین راهی دراستان را از دیگر اقدامات دولت در تقویت زیرساختهای صنعت گردشگری منطقه ذکر کرد.

محمد باقر داریانی از اختصاص 20 میلیارد ریال اعتبار در سال جاری برای مرمت و بازسازی آثار تاریخی و فرهنگی استان هم خبرداد و اضافه کرد: این اعتبار از محل مصوبات سفر رئیس جمهوری است و ‪ ۱۶‬میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی برای این بخش اختصاص یافته است.

