دادگاه آینده نو برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این جلسه اتهام عبدالرسول وصال مبنی بر "نشر مطالب خلاف واقع" از طریق انتشار مطلبی تحت عنوان "توهم توطئه" دایر بر شکایت سردار یعقوبی قرائت و سپس مدیرمسئول روزنامه آینده نو به دفاع از خود پرداخت.

در ادامه این جلسه قاضی شهرابی فراهانی اعلام کرد که سازمان زندان ها که از جمله شاکیان این پرونده محسوب می شود، رضایت خود را در این پرونده اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، با توجه به اعلام رضایت سازمان زندان ها از مدیرمسئول روزنامه آینده نو، قاضی برای وصال در این اتهام قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.

در پایان این جلسه نیز آخرین دفاع از وصال اخذ و قرار است دادگاه ظرف مهلت قانونی رأی خود را در این پرونده صادر کند.