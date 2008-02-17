تفکرات امام (ره) مملو از اندیشه وحدت گرایانه بود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حسن مرادی ظهر امروز در آیین اختتامیه نخستین همایش منطقه ای دانشجو - اتحاد ملی و انسجام اسلامی که در سالن آمفی تئاتر دانشگاه کردستان برگزار شد، افزود: در سفارشات متعدد حضرت امام وحدت میان مسلمانان تنها راه حل رفع موانع و مشکلات دنیای اسلام بوده و این اندیشه وحدت گرایانه در تفکرات امام خمینی (ره) تلالو دارد.

وی ادامه داد: مجموعه ای مسائل و بیداری های که در میان ملت های مسلمان از جمله عراق، مصر و ایران روی داده همه در راستای بازگشت به خود و بیداری ملت های اسلامی بوده است.

جانشین سازمان بسیج دانشجویی کشور تاکید کرد: انقلاب اسلامی ایران تنها انقلابی است که معنا بخشیدن به زندگی متعالی انسان ها را در راس امور خود قرار داد ولی دیگر انقلابها که در جهان به وجود آمدند همه برای رستگاری بشریت در این جهان بوده و با فراموش کردن سرنوشت بشریت در جهان ابدی و معنا بخشیدن به زندگی آنان به ورطه فراموشی و نابودی پیش رفتند.

مرادی خاطر نشان کرد: رمز ماندگاری و دوام انقلاب اسلامی ایران در توجه به معنویت انسانهاست که در سایه استقرار حکومت الهی در ایران اسلامی به وجود آمده است.

وی خاطرنشان کرد: مهمترین پیام انقلاب اسلامی ایران که در سایه ییداری ملت مسلمان به وجود آمد وحدت بوده که در این مدت تمامی تلاش دشمنان در حوزه ضربه زدن به وحدت مردم ایران متمرکز شده است.

جانشین سازمان بسیج دانشجویی کشور ادامه داد: امروز تمامی سرمایه گذاری دنیای استکبار بر روی این قضیه متمرکز شده که بهترین راه حل برای مقابله با آن استفاده از ظریفت های دانشگاهیان و دانشجویان برای مقابله با این دسیسه هاست.

وی تصریح کرد: باید با پشتوانه قوی و الگوسازی مناسب برای یافتن راهکارهای عملی ایجاد وحدت در جامعه تقویت شود و دانشجویان بسیجی با توجه به گستره وسیع فعالیتشان می توانند در این راستا پیش قراول باشند.