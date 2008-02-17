خط قرمزهای فرهنگی توجیه شده نیست

به گزارش خبرنگار مهر ، افشین یداللهی ترانه سرا با بیان این مطلب در خصوص کارکرد ترانه در ساخت قطعات موسیقی در نخستین نشست موسیقی رسانه که در خبرگزاری مهر برگزار شد گفت : درصد بالایی از آنچه به عنوان کلام در اغلب قطعاتی که از رسانه صدا وسیما پخش می شود خنثی و بی خاصیت است. در واقع لحظات کوبنده ترانه در اجرا به دلیل ممیزی از بین می رود و این مسئله در بیان مسائل جدی تر بیش از سایر موارد به چشم می خورد.

وی درادامه افزود : برخی از کلمات هستند که آمار حساسیت روی آنها بسیار بالا است و زمانی که شعری را حذف می کنند کاری ندارند که آیا این کلام در بافت شاعرانه قرار می گیرد یا خیر ؟ و این درحالی است که این خط قرمزها در تصویر به هیچ عنوان وجود ندارد و به لحاظ تصویری همه نوع روایتی را نشان می دهند اما همین روایت در کلام دچار ممیزی و یا خود سانسوری ترانه سرا می شود.

این ترانه سرا در پایان در خصوص ساخت برنامه های انتقادی گفت : اغلب مصادیق یک اثر انتقادی در تصویر به طنز می گذرد و زمانی که می خواهیم همین مسائل انتقادی را با رعایت چارچوبهای اخلاقی و احترام به مخاطب در قالب کلام و شعرمطرح کنیم اجازه داده نمی شود و بسیاری مایلند که موضوعات را در قالب تعارف،نصیحت و شعار بیان کنند و این در حالی است که اگر سازمان صدا وسیما سختگیری بیش از حد نشان دهد هنرمندان متعهد داخلی عملا از عرصه رقابت عقب می مانند و نتیجه این می شود که مخاطب و نسل جوان نیازهای خود را در ماهواره و یا کنسرتهایی که در کشورهای همسایه برگزار می شود جستجو می کنند.