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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۴۴

نشست موسیقی و رسانه در مهر-7

خط قرمزهای فرهنگی توجیه شده نیست

خط قرمزهای فرهنگی توجیه شده نیست

وجود خط قرمزهای توجیه نشده از جمله معضلات عمده ترانه سرایی در عرصه فرهنگ بویژه در رسانه ای مانند صدا و سیما است.

به گزارش خبرنگار مهر ، افشین یداللهی ترانه سرا با بیان این مطلب در خصوص کارکرد ترانه در ساخت قطعات موسیقی در نخستین نشست موسیقی رسانه که در خبرگزاری مهر برگزار شد گفت : درصد بالایی از آنچه به عنوان کلام در اغلب قطعاتی که از رسانه صدا وسیما پخش می شود خنثی و بی خاصیت است. در واقع لحظات  کوبنده ترانه در اجرا به دلیل ممیزی از بین می رود و این مسئله در بیان مسائل جدی تر بیش از سایر موارد به چشم می خورد.     

وی درادامه افزود : برخی از کلمات هستند که آمار حساسیت روی آنها بسیار بالا است و زمانی که شعری را حذف می کنند کاری ندارند که آیا این کلام در بافت شاعرانه قرار می گیرد یا خیر ؟ و این درحالی است که این خط قرمزها در تصویر به هیچ عنوان وجود ندارد و به لحاظ تصویری همه نوع روایتی را نشان می دهند اما همین روایت در کلام دچار ممیزی و یا خود سانسوری ترانه سرا می شود.  

این ترانه سرا در پایان در خصوص ساخت برنامه های انتقادی گفت : اغلب مصادیق یک اثر انتقادی در تصویر به طنز می گذرد و زمانی که می خواهیم همین مسائل انتقادی را با رعایت چارچوبهای اخلاقی و احترام به مخاطب در قالب کلام و شعرمطرح کنیم اجازه داده نمی شود و بسیاری مایلند که موضوعات را در قالب تعارف،نصیحت و شعار بیان کنند و این در حالی است که اگر  سازمان صدا وسیما سختگیری بیش از حد نشان دهد هنرمندان متعهد داخلی عملا از عرصه رقابت عقب می مانند و نتیجه این می شود که مخاطب و نسل جوان نیازهای خود را در ماهواره و یا کنسرتهایی که در کشورهای همسایه برگزار می شود جستجو می کنند.    

کد مطلب 640347

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