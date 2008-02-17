نامهربانی با "مهربانان" جان لیتل در آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این کتاب که جایزه گنکور سال 2006 فرانسه را نصیب نویسنده اش کرد، داستان زندگی یک افسر سابق نازی است که در قتل عامهای جنگ جهانی دوم نقش داشته است.

این کتاب که قرار است روز 23 فوریه در آلمان منتشر شود، با مخالفتهای زیادی از سوی برخی نئونازیها، میهن پرستان و طیفهای دیگر این کشور مواجه شده است. آنها بر این اعتقادند که یادآوری این رویدادها باعث کدورت و اختلافهای زیادی در کشور می شود. همچنین برخی از آنها معتقدند که بسیاری از مطالب کتاب حقیقت ندارد.

جاناتان لیتل نویسنده جوان آمریکایی - فرانسوی نوشتن کتاب را در سال 2002 آغاز کرد و آن را در سال 2006 به چاپ رساند. این کتاب دو جایزه معتبر فرانسه را نصیب نویسنده کرد. "مهربانان" تاکنون به زبانهای مختلفی ترجمه شده است.