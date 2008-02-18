60 رشته هنری در استان مرکزی فعال است

قاسم کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: بیش از 240 رشته هنری با زیر مجموعه ها در کل کشور وجود دارد که بیش از 12 رشته آن اصلی و مادر است.

وی سفالگری، آثار چوبی، فلزکاری، دست بافت های سنتی را از رشته های مادر در استان مرکزی دانست و افزود: این هنرها دارای زیر مجموعه هایی هستند که شامل هنرهای سنتی فعال در استان می شود.

کاظمی با اشاره به اینکه هنرمندان در دو نوع کارگاه خانگی و کارگاهی فعال هستند، بیان داشت: در کارگاه خانگی چهار هزار و 200 هنرمند شناسایی و برای آنها کارت صادر شده است و در کارگاه های خارج از خانه نیز 130 صنعتگر در 45 کارگاه مشغول کارند.

وی خاطرنشان کرد: از جمله هنرهای منسوخ شده و از بین رفته استان می توان به آثار چوبی در بخش مشبک، کتابت و نگارگری، نقاشی پشت شیشه، نقاشی قهوه خانه ای، رودوزی سنتی و نمد مالی اشاره کرد.

وی با این حال تصریح کرد: کمیته ای پژوهشی و آموزشی برای احیاء بعضی هنرهای سنتی منسوخ شده تشکیل شده است و پنج میلیون تومان اعتبار برای هر متقاضی احیاکننده این هنرها در نظر گرفته شده است.

کاظمی با اشاره به اینکه در رشته های دست بافت سنتی، قلم زنی، آثار چوبی و رودوزی سنتی تسهیلات برای احیاء و فعالیت داده می شود، یادآور شد: تاکنون در مرحله اول 130 نفر در قالب طرحهای زودبازده برای دریافت تسهیلات مجوز گرفته اند.