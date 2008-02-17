ورود " آنژی پارس" به بازار دارویی کشور

دکتر امیرحسین جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال رونمایی از این دارو، امید تازه ای در بیماران دیابتی ایجاد شد که تلاش می کنیم با ورود هرچه سریع تر آن به بازار دارویی کشور، پاسخی به خیل عظیم درخواستها داده باشیم.

وی در ارتباط با اینکه داروی آنژی پارس در چه مرحله ای برای در دسترس قرار گرفتن بیماران است، افزود: بررسی این دارو در کمیسیون قیمت گذاری آغاز شده و طی این هفته با وارد شدن به کمیسیون قانونی ماده 20 که بالاترین مرجع در معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت است ، بررسی آن به پایان می رسد.

دبیر شورای بررسی و تدوین داروهای طبیعی ایران، تصریح کرد: بعد از بررسی دارو در کمیسیون قانونی، پروانه ساخت صادر و شرکت سازنده می تواند تولید دارو را آغاز کند.

جمشیدی اظهار امیداوری نمود تولید داروی آنژی پارس با پشت سر گذاردن مراحل قانونی در وزارت بهداشت، تا قبل از پایان سال جاری آغاز شود.