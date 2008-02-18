امروز در تاریخ

حرکت قزاقان به سمت تهران :

درچنین روزی در سال 1299 ه ش گروههای نظامی قزاق به منظور تصرف تهران و انجام کودتای سیاه عازم تهران شدند .پس از آنکه سران کودتا در تهران( اردشیر جی ، ژنرال آیرون ساید، سید ضیاء الدین طباطبایی و رضاخان میر پنج ) مبانی کودتا را طراحی کردند رضا خان برای اشغال پایتخت از قزوین روانه تهران شد . او در سوم اسفند 1299 تهران را اشغال کرد و طی یک کودتا از احمد شاه برای سید ضیاء الدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد فرمان نخست وزیری گرفت . رضاخان پس از چندی مقام سردار سپه و فرماندهی لشکر قزاق ، وزارت جنگ و در نهایت در سال 1304 حکومت را در دست گرفت.



اعلام موجودیت حزب جمهوری اسلامی :

در چنین روزی در سال 1357 ه ش حزب جمهوری اسلامی اعلام موجودیت کرد و رهبران آن به این شرح معرفی شدند : حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، حجه الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد باهنر، آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی، آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی .



ملاقات کانون نویسندگان ایران با امام خمینی :

در چنین روزی در سال 1357 ه ش شماری از اعضای کانون نویسندگان ایران با امام امت ملاقات کردند. در این نشست خانم سیمین دانشور و آقایان محمد قاضی، باقر پرهام، غلامحسین ساعدی ، شیخ مصطفی رهنما ، منوچهر هزارخانی ، سیاوش کسرایی، نعمت میرزاده ، جمال میر صادقی ، فریدون تنکابنی، اسماعیل خویی، محمد علی سپانلو، محمد یلفانی ، جواد مجابی بزرگ پور، جعفر مختاری ، فریدون فریاد ، اسفندیار فرد و جلال سرافراز حضور داشتند . در آغاز این نشست باقر پرهام با قرائت پیام کانون نویسنگان ایران به ستم رژیم پهلوی علیه نویسندگان این مرز و بوم اشاره کرد ودر ادامه خاطرنشان کرد : وظیفه ماست که همگام با ملت آزادی خواه ایران همچنان با هر گونه سانسور و اختناق فکری مبارزه کنیم . رجاء واثق داریم که در این راه از حمایت آن حضرت برخوردار خواهیم بود .

امام خمینی در این دیدار با اشاره به وحدت کلمه به عنوان بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی به رسالت سنگین نویسنگان اشاره کرد و اظهار داشتند : آقایان ! شما نویسندگان الآن تکلیف بسیار بزرگی بر عهده تان هست . پیشتر قلم شمارا شکستند ، الان قلم شما باز است لکن استفاده از قلم در راه آزادی ملت ، در راه تعالیم اسلامی بکنید . این ملت که می بینید ، تمامشان زیر بیرق اسلام است که وحدت پیدا کردند. اگر نبود قضیه وحدت اسلامی ، ممکن نبود اجتماع اینها . الان از بچه چند ساله تا پیرمرد هشتاد ساله همه با هم در این نهضت شرکت دارند و همه با هم در این پیروزی شرکت دارند ، همه یا هم همصدا آزادی را طلب می کنند و استقلال را والحمد لله اینها به دست آمده است و جمهوری اسلامی را می خواهند و آن هم انشاء الله با آرای عمومی به دست می آید . آنچه که الان لازم است برای همه ماحفظ این وحدت است ...



قیام مردم تبریز :

در چنین روزی در سال 1356 ه ش قیام مردم تبریز در بزرگداشت چهلمین روز در گذشت شهدای قم برگزار شد . این گونه بزرگداشتها را می توان به عنوان نقاط مولد و محرک در روند در انقلاب اسلامی بر شمرد چرا که پس از هر گونه حرکت رژیم در سرکوب انقلاب اسلامی و راه اندازی یک فاجعه جدید ، مردم کشورمان با بر پایی مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان آن حادثه را در مناسبت های هفتم و چهلم آنان گرامی می داشتند و این خود بهانه ای بود برای رژیم در سرکوبی قیام مردمی که بار دیگر به حادثه ای دیگر بدل می شد .

در ساعت ده صبح چنین روزی در سال 1356 ه ش در مسجد قزللی ( میرزا آقا یوسف مجتهد ) تبریز مراسم بزرگداشتی بر گزار شد . در این میان یکی از افسران برجسته ارتش با حضور در جنب مسجد مردم را به پراکندگی فرا می خواند . اما یکی از جوانان این شهر به نام محمد تجلی در مقام اعتراض به به این فرد بر آمد و او را از توهین به شخصیت های انقلابی بر حذر داشت که این امر با خشم سرگرد روبرو شد و او را به ضرب گلوله به شهادت رساند. دراین میان مردم با دیدن جنازه خونین این جوان رهسپار خیابانها شدند و علیه این گونه رفتار فریاد اعتراض سردادند . کم کم اعتراضات مردمی حالت گسترده تری به خود گرفت و تبدیل به یک قیام مردمی شد. خبر قیام که به شاه رسید، وی مستقیما دستور سرکوب قیام مردمی را صادر نمود . شورای تامین استان از ارتش و ژاندارمری کمک گرفت و با استقرار چندین دستگاه تانک و نفربر درسطح شهر به شلیک علیه مردم پرداخت . دراین میان مردم ساختمانهای حزب رستاخیز تبریز را تصرف کردند و خودروها و ساختمانهای دولتی را به آتش کشیدند . سرانجام در ساعت پنج عصر رژیم ، شهر را با کشتن سیزده نفر، دستگیری نزدیک به ششصد نفر، مجروح ساختن 118 نفر ( بنا بر آمار رسمی ساواک ) در دست گرفت .

امام خمینی در همین خصوص با صدور پیامی این فاجعه را به اهالی تبریز تسلیت گفتند و در ادامه اظهار داشتند : ...من به شما اهالی آذربایجان نوید می دهم ، نوید پیروزی نهایی .شما آذرباییجان غیور بودید که در صدر مشروطیت برای کوبیدن استبداد و خاتمه دادن به خود کامگی و خودسری سلاطین جور به پا خاستید و فداکاری کردید . استبداد محمد رضا پهلوی و پدر روسیاهش روی سلاطین مستبد را سفید کرد . تاریخ ایران به یاد ندارد این چنین سفاکی و قتل عام پی در پی را که به دست این یاغی سفاک انجام می گیرد ...»



انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی :

درچنین روزی در سال 1378 هجری شمسی، انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این انتخابات که با حضور و رای پر شور مردم برگزار شد ، جبهه مشارکت ایران اسلامی، بیشترین کرسی های مجلس را به خود اختصاص داد. در این دوره از انتخابات احزاب و گروههای مختلف فکری با حضور چشمگیر خود یکی از پر شور ترین انتخابات را دوره های مختلف پس از انقلاب اسلامی رقم زدند. اصلاح قانون مطبوعات، قانون انتخابات و نظارت استصوابی، قتل‏های زنجیره‏ای در کشور، حادثه کوی دانشگاه تهران، صف‏بندی جدید نیروهای سیاسی کشور، حضور عناصر لیبرال در صحنه‏های مختلف بر حساسیت این دوره از انتخابات مجلس ششم سایه افکنده بود .

انتخابات مجلس نماد وحدت کلمه و همدلی مردم و مسئولان است و نه تنها موجبات پیروزی انقلاب اسلامی وحاکمیت مردم ایران بر سرنوشت سیاسی خویش را فراهم می سازد بلکه به نوعی تداعی گر وحدت کلمه مردم در لسان معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است .



درگذشت رابرت اوپنهایمر :

در چنین روزی در سال1967 یلادی رابرت او پنهایمر فیزیکدان برجسته آمریکایی درگذشت. او یکی از سازندگان بمب اتمی بود . اختراع وی موجبات کشتار بسیاری از انسان ها را در دو فاجعه ناکازاکی و هیروشیما رقم زد .



در گذشت میکل آنژ :

درچنین روزی در سال1564میلادی ، میکل آنژ نقاش، مجسمه ساز و شاعر قرن شانزدهم میلادی در رم چشم از جهان فروبست . او در فلو رانس در سال 1475 میلادی به دنیا آمد . وی زمانی در نزد لوران دو مدیسی به سر می برد و ژول دوم و لئون دهم پاپ های معاصر به او کارهای صنعتی و هنری محول می کردند . میکل آنژ از نوابغ عصر رنسانس به شمار می رود. «مجسمه عیسای جام سپرده و مریم »، «مجسمه حضرت موسی »،« رب النوع سپیده دم» ،« روز»، «شفق »، «شب در فلورانس»، «تصویر های پیامبران» و«زنان غیب گو » و «تصویر روز محشر» از جمله اثار برجسته اوست . مجسمه داوود شاهکار او نام دارد . درباره اوگفته‎اند: او زیبایی شناسی هنری را به کاملترین حد هنری ارتقا داد.



تولد الکساندر ولتا :

درچنین روزی در سال1745 میلادی الکساندر ولتا دانشمند و فیزیکدان ایتالیایی به دنیا آمد. وی پس از گذران مقدمات علوم در مدرسه شهر خود با فقر و تنگدستی روزگار می گذراند و پس از آن هم به تدریس در مدارس مشغول شد. او پس از انجام تحقیقات مداوم در سال 1796 میلادی دست یافته های خود را در باره الکتریسیته منتشر کرد. وی پس از چند سال به استادی فیزیک دانشگاه پاویا منصوب شد. از آثار او در این حوزه می توان به اختراع الکتروفور (دستگاهی برای تولید الکتریسیته ساکن)، تکمیل الکتروسکوپ و اختراع پیل الکتریکی اشاره کرد. او با مطالعه آزمایشهایی که گالوانی بر روی الکتریسیته ساکن کرده بود موفق به اختراع این پیل شد. ولتا با استفاده از دو فلز متفاوت مس و روی و محلول اسید سولفوریک جریان الکتریکی را تولید کرد. اولین پیلی که ساخت قرصهایی از مس و روی بود که بین آن ها قرصهایی از نمد آغشته به اسید سولفوریک موجود بود. ولتا این پیل را سلول الکتریکی نامید. مطالعه بر روی خازنها و کشف قوانین آنها از دیگر فعالیتهای اوست . او سرانجام در سال 1827 در زادگاه خود بدرود زندگی گفت.



درگذشت ژان پاپتیست پیگال :

درچنین روزی در سال 1785 "پیگال "یکی از مشهورترین مجسمه سازان جهان در فرانسه در سن 71 سالگی

درگذشت. مقبره "دوک دارکور" در کلیسای نتردام پاریس و مقبره مارشال دوساکس در استراسبورگ از جمله مهمترین آثار او نام دارند .



آغاز انقلاب یونان :

درچنین روزی در سال 1821 انقلاب مردم یونان آغاز شد . مردم یونان برای به دست آوردن استقلال خود علیه امپراتوری عثمانی قیام کردند و سرانجام موفق شدند هشت سال بعد میوه های پیروزی خود را درو نمایند. در پایان این انقلاب کشور یونان به استقلال دست یافت .



آغاز تشکیل سنتو :

درچنین روزی در سال1955 ترکیه و عراق یک پیمان مشترک نظامی به امضا رساندند . بعدها انگلستان ، پاکستان و ایران هم به این پیمان نظامی پیوستند. سازمان پیمان مرکزی « سنتو » عنوان تغییر یافته این سازمان پس از خروج عراق از این سازمان بود . این معاهده استعماری ابتدابا هدف های نظامی ایجاد شد اما هدف اصلی آن جلوگیرى از بسط نفوذ کمونیسم در میان ملتهاى جهان سوم و حفظ منابع استعمارى و دراز مدت غرب بود. در روزهاى 28 و 29 ژوییه 1958 برابر با 7 و 8 تیر 1337، جلسات شوراى وزیران پیمان بغداد در لندن تشکیل شد و هدفهاى پیمان توسط اعضا، تایید شد و آمریکا که به عنوان ناظر در جلسه هاى این پیمان شرکت مى کرد، قول مساعدتهاى بسیارى را داد. جمهورى اسلامى ایران در پنجم فروردین 1358 از پیمان سنتو، خراج شد و نهایتا این پیمان از هم پاشید .



درگذشت لوتر :

در چنین روزی در63 سالگی درگذشت. مارتین لوتر کشیش انقلابی مشهور آلمانی است که در واقع علیه پاپ شورید و فرقه پروتستان را پایه گذاری کرد. او برای نخستین بار انجیل را به آلمانی ترجمه کرد. وی بعدها موفق به ترجمه کتاب عهد عتیق شد . لوتر عمر خود را صرف گسترش تشکیلات مذهبی پروتستانتیزم کرد.



محاصره انگلستان :

در چنین روزی در سال 1915 میلادی آلمان انگلستان را به محاصره خود در آورد. انگلستان در این کار از زیردریایی های خود کمک گرفت .



استقلال منچوری :

در چنین روزی در سال 1932 میلادی دولت ژاپن استقلال منچوری از چین را اعلام کرد. منچوری پیشتر در ید حاکمیت چین قرار داشت .



چاپ هاکلبری فین :

در چنین روزی در سال 1885 میلادی مارک تواین نویسنده شهیر آمریکایی کتاب «ماجراهای هاکلبری فین» خود رادر آمریکا برای نخستین بار منتشر کرد .

کشف پلاتون :



در چنین روزی در سال 1930 میلادی سیاره پلاتون توسط کلاید تامبوگ کشف شد. این کشف در نتیجه عکس های مختلفی که در ژانویه سال 1930 از کهکشان تهیه شده بود ، به وقوع پیوست.



کشتار در ترن :

در چنین روزی در سال 2003 میلادی در کره جنوبی، 120 نفر از مردم این کشور پس از آتش گرفتن یک ترن زیر زمینی کشته شدند .



تولد بوریس پاسترناک :

در چنین روزی در سال 1890 میلادی بوریس پاسترناک نویسنده و شاعر مشهور روس دیده به جهان گشود ."دکتر ژیواگو" عنوان مهمترین اثر اوست .



تولد آندره برتون :

در چنین روزی در سال 1896 میلادی آندره برتون شاعر و نویسنده سورئالیست فرانسوی به دنیا آمد. او را پایه گذار مکتب سوررئالیسم دانسته اند. وی پس از آشنایی با پل والری وارد انجمن‌های ادبی شد . برتون نخستین مجموعه شعر خود را در سال 1919 میلادی منتشر کرد فضاهای مغناطیسی عنوان نخستین اثر او در مکتب سوررئالیسم است . وی در سال 1924 اولین اعلامیه سوررئالیسم را منتشر کرد . برتون در سال 1966 درگذشت. ظروف مرتبط عنوان مهمترین اثر اوست .

تجزیه بالی :

در چنین روزی در سال 1942 میلادی نیروهای ژاپنی جزیره بالی در اندونزی را از ید استعمارگران هلندی خارج ساختند .



تولد والاس استگنر :

در چنین روزی در سال در سال 1909 میلادی والاس استگنر رمان نویس و منتقد ادبی آمریکایی چشم به جهان گشود . او در سال 1971 میلادی جایزه نوبل ادبی را از آن خود کرد. "فرشته آسودگی" عنوان مهمترین اثر اوست .



تولد تونی موریسون :

در چنین روزی در سال 1931 میلادی تونی موریسون نویسنده برجسته معاصر آمریکا به دنیا آمد ."بچه ملوان"، "معشوقه" و "آواز سولومون" عناوین مهمترین آثار اویند .



تولد میلوش فورمن :

فورمن فیلمساز مشهور چک در چنین روزی در سال 1932 میلادی به دنیا آمد. "پرواز بر فراز آشیانه فاخته"، "آمادئوس" و "رگتایم" عناوین مهمترین آثار اویند .



آغاز تقویم کالی :

در چنین روزی در سه هزار و یکصد و دو سال پیش در چنین روزی تقویم و گاهشماری کالی در هند آغاز شد . کالی نام خدایگانی در مذهب هندو است که جان را می گیرد و آن را خلق می کند. زمان شروع کار کالی در مذهب هندو به عنوان یک دوره تاریخی در این کشور نام گذاری شده است .



پیمان مشترک نظامی :

در چنین روزی در سال 1536 میلادی فرانسه و ترکیه یک قرار داد تجاری و نظامی مشترک در برابر شاه کارل روسیه منعقد کردند .



نابودی کشتی ها در جبل الطارق :

در چنین روزی در سال 1828 میلادی بر اثر یک طوفان گسترده در جبل الطارق بیش از یکصد کشتی نابود شدند .



تغییر نظام سیاسی نپال :

در چنین روزی در سال 1951 میلادی نظام سیاسی نپال به مشروطه سلطنتی تبدیل شد .



انعقاد آتش بس :

در چنین روزی در سال 1962 میلادی فرانسه و مسلمانان الجزایر با انعقاد یک قرارداد آتش بس جنگ هفت ساله خود را پایان دادند.



تظاهرات گسترده در برلین :

در چنین روزی در سال 1968 در یک تظاهرات بزرگ در برلین غربی دهها هزار نفر در اعتراض به جنگ آمریکا علیه ویتنام دست به تظاهرات زدند .



پیروزی حزب ضیاء الرحمان :

در چنین روزی در سال 1979 میلادی حزب ملی رییس جمهور ضیاء الرحمان در انتخابات بنگلادش پیروز شد .



روز استقلال در گامبیا :

همه ساله چنین روزی به عنوان روز استقلال در گامبیا گرامی داشته می شود. این کشور در سال 1965 میلادی از انگلستان مستقل شد. گامبیا کشوری است جلگه ای در منطقه استوایی افریقای غربی در ساحل اقیانوس اطلس که از سوی کشور سنگال احاطه شده است. نژاد مردم این کشور سیاه و زبان رایج میان آنان انگلیسی و محلی است . بیشتر اهالی این سرزمین از ادیان اسلام و مسیحیت پیروی می کنند . حکومت این کشور جمهوری است و در 21 سپتامبر سال 1965 به عضویت سازمان ملل متحد در آمد.