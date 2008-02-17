سه کشتارگاه خرم آباد پلمپ می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، کشتارگاههای طیور خرم آباد به منظور اخلال در سیستم اقتصادی و افزایش قیمت مرغ در ایام پایان سال اقدام به توقف کشتار مرغ کردند که سازمان جهاد کشاورزی استان با ورود مرغ منجمد و گرم به بازارهای خرم آباد در جهت مقابله با این اقدام برآمد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به اینکه یکی از سیاستهای دولت تثبیت قیمتهاست، اظهار داشت: کشتارگاههای خرم آباد در اقدامی برای افزایش قیمت مرغ در سطح شهرستان کشتار مرغ را متوقف کردند که این سازمان نیز در راستای تامین نیاز مرغ استان اقدام به عرضه انواع مرغ منجمد و گرم در سطح کلیه فروشگاههای این شهرستان کرد.

رضا فتوحی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 450 تن ذخیره مرغ منجمد در سردخانه های این سازمان وجود دارد، تاکید کرد: با هیچ گونه کمبود مرغ در خرم آباد مواجهه نخواهیم شد .

معاون امور دام جهاد کشاورزی لرستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توقف کشتار مرغ از روز جمعه در شهرستان خرم آباد توسط کشتارگاههای طیور به منظور افزایش قیمت در ایام پایان سال، اظهار داشت: از طریق مراجع قضایی به دنبال پلمپ سه کشتارگاه از مجموع چهار کشتارگاه شهرستان خرم آباد هستیم.

برزو رضاییان با تاکید بر اینکه به اندازه کافی ذخیره مرغ در خرم آباد وجود دارد، تصریح کرد : در حال حاضر بیش از 9 تن مرغ گرم و شش تن مرغ منجمد در سراسر شهرستان خرم آباد توزیع شده است و کار عرضه مرغ همچنان ادامه دارد.

وی همچنین از عرضه 10 تن مرغ گرم وارد شده از استان قم طی فردا در میان خرده فروشیها و عمده فروشهای سطح این شهرستان خبر داد.

مدیر کل پشتیبانی امور دام لرستان نیز در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه در حال حاضر سردخانه های خرم آباد به اندازه کافی ذخیره مرغ دارد، گفت: همه تعاونی های مصرف ادارات استان، فروشگاههای زنجیره ای، عمده فروشی ها و خرده فروش ها می توانند به هر میزان حواله مرغ مورد نیاز خود را دریافت کنند.

اکبر بیرانوند با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 450 تن مرغ در سردخانه های خرم آباد وجود دارد، افزود: در حال حاضر مرغ از طریق فروشگاه سازمان جهاد کشاورزی لرستان با قیمت هزار و 650 تومان به هر میزان میان فروشندگان مرغ خرم آباد توزیع می شود.