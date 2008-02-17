تئاتر ابزاری قوی برای بیان مفاهیم دینی و ارزشهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، منصور ایمانی صبح امروز در مراسم تجلیل از هنرمندان و پیشکسوتان تئاتر استان کردستان گفت: باید عرصه های آموزش تئاتر برای جوانان را تحت نظر اساتید مجرب فراهم شود و با برگزاری کارگاه های نقد و بررسی هم در زمینه متون نمایشی و هم چگونگی اجرای نمایش ها فرهنگ ادبیات نقد و بررسی تئاتر را نهادینه کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان تصریح کرد: تجلیل از هنرمندان عرصه های مختلف حرکتی است ارزشمند که باید به عنوان یک فرهنگ و یک برنامه همیشگی در جامعه هنری استان مطرح شود.

وی با اشاره به اینکه نمایش و تئاتر در حوزه دین انسان را به کمال حقیقی و معرفت الهی سوق می دهد، اظهار داشت: تئاتر در نفس خود و بدون آنکه به آن رنگ دینی و مذهبی بدهیم، خودش مروج دین است.

ایمانی تئاتر را ابزاری قوی برای بیان مفاهیم دینی دانست و گفت: تئاتر به دلیل استفاده از جنبه‌های دیداری، تاثیر و ماندگاری بیشتری در ذهن مخاطب دارد و می‌توان از این ابزار برای انجام رسالت دینی و ترویج ارزشهای ناب اسلامی کمک گرفت.

وی خاطرنشان کرد: تئاتر در تمام دنیا به عنوان هنری اصلاحی و آموزشی است که در شرایط موجود نیاز است، سالن‌های جدیدی برای اجرای تئاتر در استان ساخته فعال شوند تا هنرمندان این عرصه از انزوای موجود خارج شوند.

در پایان این مراسم به 23 نفر از هنرمندانی که در طول سال موفق به کسب افتخار شده بودند، تقدیر و جوایزی اهداء شد.