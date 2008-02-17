به گزارش خبرگزاری مهر، یهزکل لنداو مدیر برنامه برقراری روابط ابراهیمی در دانشگاه علوم دینی هارتفورت گفت: همکاریهای بین ادیان را میتوان کار دشواری تلقی کرد اما ترویج این همکاریها برای پیشرفت و صلح ضروری تلقی میشود.
وی افزود: همکاریهای بین ادیان یک چالش تلقی میشود چراکه ما را فراتر از مسائل تفهیم شده خود قرار میدهد و ما را همچنین ورای محدوده آسایش خود میبرد، اما در هر صورت ارزش دستاوردهای آن بر دشواری راه غلبه میکند.
لاندو سخنران اصلی گردهمایی کلیسای باپتیست ساوت ساید خواهد بود که فردا دوشنبه 29 اسفندماه به منظور تشکیل شورای دینی آلاباما برگزار میشود.
هنری پارسلی اسقف اپیسکوپال رئیس و مؤسس این سازمان نیز در این گردهمایی سخنرانی کرده و خواستار اتحاد درباره مسائل اجتماعی و نگران کنندهای چون فقر خواهد شد.
مدیر برنامه برقراری روابط ابراهیمی در دانشگاه علوم دینی هارتفورت گفت: اجرای طرحهای مؤثر اجتماعی چون ساخت خانه برای مستمندان میتواند راهی برای برقراری ارتباط بین ادیان باشد. باید از افکار و اندیشههای تفرقهانگیز دور باشیم و به احساسات افرادی گوش فرا دهیم که میتوانیم با آنها همذاتپنداری کنیم.
وی به برخی از نقاط افتراق اشاره کرد و آنها را عاملی برای ممانعت از داشتن گفتگوی بین ادیان توصیف کرد.
