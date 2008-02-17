ایران در تولید میوه های اصلی جهانی رتبه اول تا هفتم را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمدرضا جهانسوز ظهر امروز در مراسم اولین جشنواره و نمایشگاه ملی نهال در کرج اظهار داشت: بیش از 17 و نیم درصد محصولات کشاورزی کشور مربوط به تولیدات باغی است و این امر مزایای زیادی را برای کشاورزان و بخش کشاورزی کشور به همراه دارد به نحوی که کشور ایران در تولید میوه های اصلی جهانی رتبه های اول تا هفتم را به خود اختصاص داده است و این در حالی است که کشور ایران در حال حاضر در بخش باغداری در اول راه است و پتانسیل زیادی برای افزایش محصولات باغی در کشور وجود دارد.

وی افزود: در سال 84 تنها 5/4 میلیون اصله نهال شناسه دار در کشور وجود داشته که این رقم در سال 85 به 12 میلیون اصله نهال رسید و در سال جاری نیز این رقم به 21 میلیون اصله نهال رسیده است همچنین پیش بینی می شود در سال های آینده تمامی نهالهای کشور شناسه دار شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر بخش خصوصی تعامل مناسبی جهت رشد باغداری در کشور داشته است و امید می رود با تشکیل ستاد ویژه تولید نهال و افزایش نهالهای سالم در کشور بتوان در عرصه بین المللی درخشید.

جهانسوز یادآور شد: نهال زیربنای حرکت مناسب در تولید محصولات زراعی است و باید اصالت و خلوص ژنتیک را در نهالها حفظ کرد تا میوه هایی سالم و عاری از عیب تولید شود.