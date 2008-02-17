یادواره شهدای دانشجو در اراک برگزار می شود

رحیم بیرقی به خبرنگارمهر در اراک افزود: این یادواره با برپایی برنامه های فرهنگی و هنری همراه است و دانشجویان علاقمند می توانند آثار خود را در زمینه های مقاله، شعر، داستان، قطعه ادبی، خاطره، نکات حماسی، عکس، گرافیک، فیلم کوتاه و مستند و سایر آثار هنری به دبیرخانه این یادواره ارسال کنند.



وی افزود: اتحاد و انسجام در نهضت کربلا، دفاع مقدس و فرهنگ این دو حماسه بزرگ، مصداق های حضور حماسی در دفاع مقدس، جوانان دانشجو و خلاقیت موضوعات آثار ارسالی است.



معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اراک با بیان اینکه دانشجویان تا ششم اسفند مهلت دارند آثار خود را به دبیرخانه یادواره شهدای دانشجوی استان مرکزی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم مقام فراهانی حوزه بسیج دانشجویی امام هادی(ع) ارسال کنند، گفت: این یادواره اواخر اسفند ماه در اراک برگزار می شود.



وی هدف از برگزاری این یادواره را انتقال ارزش ها و آرمان های والای شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس به ویژه شهدای دانشجو بین جوانان عنوان کرد.

