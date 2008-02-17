اعلام حکم دادگاه تجدیدنظر پرونده نشریات دانشجویی تا 10 روز دیگر

محمد علی دادخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: رئیس دادگاه هنوز هیچ اظهار نظری نکرده است. قاعدتا ظرف 10 روز آینده حکم دادکاه تجدید نظر در خصوص موکلانم احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان صادر می شود.

به گفته وکیل دانشجویان، قاضی ساعی رئیس دادگاه تجدیدنظر احکام دادگاه انقلاب و عمومی تهران برای پرونده توهین به مقدسات در نشریات دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

به گزارش مهر، دادگستری استان تهران در اواخر آذر ماه به دنبال اعلام نظر دادگاه عمومی تهران و انتشار اخباری مبنی بر تبرئه سه متهم نشریه دانشجویی دانشگاه امیرکبیر از کلیه اتهامات انتسابی برای جلوگیری از سوء تعابیر، تحلیلهای متفاوت و بعضا اشتباه توضیحاتی را اعلام ارائه کرد.

دادگستری استان تهران اعلام کرده بود : متهمان احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان دارای دو پرونده مجزا در شعبه 1043 دادگاه عمومی تهران واقع در مجتمع قضایی شهید قدوسی(ره) و همچنین شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامی بوده اند.

در نخستین پرونده نامبردگان مطابق با اعلام نظر قضایی توسط شعبه 1043 دادگاه عمومی تهران از اتهام توهین به مقدسات برائت حاصل کرده ولی در خصوص ردیف اتهاماتی با عنوان نشر اکاذیب علیه نیروهای بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و نیروهای امنیتی با عنایت به اقرار و اعتراف صریح و بی شائبه متهمان موصوف در محضر دادگاه مبنی بر اینکه هیچگونه دلیلی دال بر اثبات اظهارات خود در خصوص توزیع نشریه حاوی توهین به مقدسات به شرحی که بدان اشاره شده از سوی بسیج دانشجویی و نیروهای امنیتی ندارند.

لذا هر یک از آنها به چهار ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده اند که حکم صادره بدوی، غیرقطعی بوده و برابر مقررات قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است.

افراد مذکور سابقا از طریق شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامی تهران نیز در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام و جرائم امنیتی پس از رسیدگی به مجازاتهای حبس تعزیری از دو الی سه سال متناسب با جرائم ارتکابی محکوم شدند که متعاقب اعتراض محکوم علیهم به رای صادره مراتب جهت رسیدگی به محاکمه تجدیدنظر استان تهران ارسال شده است.