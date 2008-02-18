به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، همایش "انسانیت؛ دین و رسانه" که از سوی هلال احمر قطر تنظیم شده، امروز دوشنبه 29 بهمن ماه در دوحه برگزار می شود.

شرکت کنندگان در این همایش یکروزه موضوعاتی چون نقش خطابه های دینی در اجرا یا نفی ارزشهای انسانی، رسانه های انسانی، تأثیر انسانیت در روابط میان افراد جامعه، نقش رسانه های گروهی در توسعه ارزشهای انسانی را مورد بررسی قرار می دهند.

در این همایش روزنامه نگاران، اندیشمندان و شخصیتهای دینی چون شیخ یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان مشارکت می کنند.