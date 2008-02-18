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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۰۵

همایش "انسانیت؛ دین و رسانه" در قطر برگزار می‌شود

همایش یکروزه "انسانیت؛ دین و رسانه" به منظور بررسی جایگاه ارزشهای انسانی در خطابه های دینی و رسانه ها امروز دوشنبه 29 بهمن ماه در دوحه قطر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، همایش "انسانیت؛ دین و رسانه" که از سوی هلال احمر قطر تنظیم شده، امروز دوشنبه 29 بهمن ماه در دوحه برگزار می شود.

شرکت کنندگان در این همایش یکروزه موضوعاتی چون نقش خطابه های دینی در اجرا یا نفی ارزشهای انسانی، رسانه های انسانی، تأثیر انسانیت در روابط میان افراد جامعه، نقش رسانه های گروهی در توسعه ارزشهای انسانی را مورد بررسی قرار می دهند.

در این همایش روزنامه نگاران، اندیشمندان و شخصیتهای دینی چون شیخ یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان مشارکت می کنند.

کد مطلب 640371

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