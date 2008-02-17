به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، "اسلام شمس الدین" مدیر انتشارات شمس با اعلام این خبر گفت: مجله دنیش هفدهمین شماره خود را در دانمارک با عنوان آزادی بیان منتشر کرد و در آن به ساحت مقدس پیامبر اسلام توهین کرد. ما هم به عنوان اعتراض کتاب گلچین اشعاری را که در آن مجله به چاپ رسیده بود، جمع آوری کردیم.

وی در ادامه افزود: این اقدام صرفا برای همدردی با مسلمانان جهان و اعتراض به عمل زشت مزدوران مجله دنیش است. ما پس از انتشار و فروش کتاب متوجه شدیم که در این کتاب برخی اشعار مندرج در آن مجله گنجانده شده است.

ناشر کتاب اضافه کرد: ما تنها می توانیم با این کارها و قطع ارتباط مستقیم با آنها، اقدامات ننگین شان را محکوم کنیم. بهتر است مسلمانان از هرگونه اقدام خشونت آمیز خودداری کنند چون اینها مزدورانی هستند که طیف خاصی آنها را هدایت می کنند و هدفشان تضعیف اسلام است؛ با این وجود همیشه هم ناکام بوده اند.