اولین همایش اندازه شناسی و نقش آن در توسعه ملی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در کرج، این همایش در محورهای مقدمات، پیش نیازها و ضرورتها، اصول و مبانی، راهبردها و چشم اندازها، اندازه شناسی و جهانی شدن، اندازه شناسی و حقوق مصرف کننده و اندازه شناسی، علوم، تحقیقات و صنعت در اردیبهشت ماه سال 1387 برگزار می شود.

در این همایش علاوه بر ارائه مقالات تخصصی، صاحبنظران اندازه شناسی به ایراد سخنرانی می پردازند و در حاشیه این همایش نیز نمایشگاه تخصصی با این موضوع برپا می شود.

علاقمندان به شرکت در این همایش می توانند آثار خود را به دبیرخانه علمی این همایش "گروه پژوهشی اندازه شناسی موسسه استاندارد واقع در کرج ارسال کنند یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 2822216 - 2806031 - 0261 داخلی 2681 تماس حاصل کنند.