۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۰۹

مدیر کل ارشاد گیلان:

حضور حداکثری در انتخابات یک جهاد مقدس است

رشت - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام حمید پورعیسی گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس هشتم با توجه به سیاه نمایی های دشمنان یک جهاد مقدس تلقی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام پورعیسی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان ظهر یکشنبه در همایش مشورتی روسای دانشگاههای گیلان در رشت، افزود: حضور گسترده و حماسی درانتخابات ایجاد یاس و ناامیدی در دل دشمنان انقلاب اسلامی و موجب امیدواری ونشاط جامعه اسلامی است.

حجت الاسلام پورعیسی  یکی از راههای مشارکت مطلوب مردم را رویکرد اندیشمندان جامعه به انتخابات دانست و اعلام کرد: وظیفه اصلی ما در شرایط کنونی فراهم کردن زمینه مشارکت فراگیر وگزینش احسن است.

این مقام مسئول در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خاطر نشان کرد :با توجه به میزان افراد دانشگاهی و نگاه ویژه این قشر به امر انتخابات ، در تشویق افراد برای حضور پرشورو چشمگیرمردم درپای صندوق های رای نقش بسزایی دارند. 

حجت الاسلام پورعیسی بیان داشت : با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درزمینه اهمیت انتخابات و نقش حداکثری مردم در این همایش ملی باید همه آحاد جامعه برای خلق یک انتخابات پرشورو آگاهانه تلاش کنند.

وی یادآورشد : حضور آحاد مردم در صحنه های حساس و تعیین سرنوشت خود و اداره امور کشور به واسطه افراد منتخب یکی از اصول مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی است .

کد مطلب 640381

