حضور حداکثری در انتخابات یک جهاد مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام پورعیسی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان ظهر یکشنبه در همایش مشورتی روسای دانشگاههای گیلان در رشت، افزود: حضور گسترده و حماسی درانتخابات ایجاد یاس و ناامیدی در دل دشمنان انقلاب اسلامی و موجب امیدواری ونشاط جامعه اسلامی است.

حجت الاسلام پورعیسی یکی از راههای مشارکت مطلوب مردم را رویکرد اندیشمندان جامعه به انتخابات دانست و اعلام کرد: وظیفه اصلی ما در شرایط کنونی فراهم کردن زمینه مشارکت فراگیر وگزینش احسن است.

این مقام مسئول در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خاطر نشان کرد :با توجه به میزان افراد دانشگاهی و نگاه ویژه این قشر به امر انتخابات ، در تشویق افراد برای حضور پرشورو چشمگیرمردم درپای صندوق های رای نقش بسزایی دارند.

حجت الاسلام پورعیسی بیان داشت : با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درزمینه اهمیت انتخابات و نقش حداکثری مردم در این همایش ملی باید همه آحاد جامعه برای خلق یک انتخابات پرشورو آگاهانه تلاش کنند.

وی یادآورشد : حضور آحاد مردم در صحنه های حساس و تعیین سرنوشت خود و اداره امور کشور به واسطه افراد منتخب یکی از اصول مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی است .