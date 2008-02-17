تفکر بیداری اسلامی جهان را فرا گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار ظهر امروز در آیین اختتامیه نخستین همایش منطقه ای دانشجو - اتحاد ملی و انسجام اسلامی گفت: بسیاری از مسائلی که در میان کشورهای اسلامی به وجود می آید و باعث تحرک آنها شده همه مولود تفکر بیداری اسلامی ملت ایران است.

وی ادامه داد: بیداری ملت ایران با درهم شکستن دستگاه های عظیم کفر و سلطه در جهان باعث شد که دیگر ملتهای مسلمان هم به تاسی از مردم ایران در مقابل ظلم ایستادگی نموده و امروز شاهد مقابله ای همه جانبه با استکبار باشیم.

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: اگر در مخیله طراحان و سردمداران استکبار می گنجید که چنین روزی را در جمهوری اسلامی شاهد باشند بدون شک با مقابله ای گسترده تر اجازه پیروزی انقلاب اسلامی را نمی دادند و مردم باید بیش از این تلاش می کردند تا این انقلاب به ثمر برسد.

نجار اظهار داشت: دشمنان ایران اسلامی در کنار اقدامات نظامی که بر علیه مردم ایران و نظام اسلامی تدارک می دیدند به موازات آن نیز در حوزه نرم افزاری هم حضوری فعال از خود به جای گذاشته اند.

وی به چاپ کتاب موهن سلمان رشتی و در ادامه آن توهین به کانون وحدت مسلمانان یعنی پیامبر بزرگوار اسلام اشاره و تصریح کرد: دشمنان اسلام از هر ابزاری برای ضربه زدن به اسلام و مسلیمن استفاده نموده و از هیچ تلاشی در این راستا دریغ ننموده اند.

استاندار کردستان ادامه داد: امروز دنیای استکبار به دامن زدن میان مذاهب اسلامی اکتفا ننموده و به سمت و سوی ایجاد اختلاف میان ادیان الهی و حتی ایدئولوژی ها قدم برداشته است.

وی تخریب مجسمه های بودا توسط گروهک طالبان را نمونه ای از شیطنت های استکبار بر شمرد و افزود: گروهک طالبان که زاده فکر خود استکبار بود با تخریب مجسمه های بودا در افعانستان باعث ایجاد اختلاف در میان بودائیان و مسلمانان شد.

نجار در ادامه با اشاره به نقش دانشجویان در ایجاد وحدت در جامعه اظهار داشت: تمامی توفیقاتی که امروز ایران اسلامی به دست آورده همه در سایه تحصیل دانشجویانی است که در مراکز آموزش عالی و دانشگاه های کشور مشغول به تحصیل هستند.

وی بر پایی نماز و ترویج این امر الهی را در دانشگاه ها خواستار شد و ادامه داد: متاسفانه امروز برپایی نمازهای جماعت در دانشگاه های و مراکز آموزش عالی به شکلی کم رنگ در آمده است که باید نسبت به تقویت این امر هر چه سریعتر اقدام نمود.

نجار انجام کارهای فرهنگی را برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده بسیار ظریف و حساس خواند و گفت: باید کارها و برنامه های فرهنگی نو و جدید باشد تا روح پرشسگر جوان را پاسخگو بوده و بتواند باعث جذب جوانان باشد.