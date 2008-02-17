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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۱۸

همایش "زنان مسلمان اندیشمند "فردا صبح افتتاح می‌شود

همایش بین‌المللی "زنان مسلمان اندیشمند" فردا صبح با پیام ریاست جمهوری و با حضور 50اندیشمند خارجی از بیش پنجاه کشور جهان و800 اندیشمند داخلی در سالن اجلاس سران اسلامی تهران افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از برگزاری این همایش بررسی  موضوع عفاف خانواده و معنویت است. در این همایش دو روزه زنان مسلمان اندیشمند جهان پیرامون، بحران معنویت در جهان معاصر، نقش خانواده در تحکیم و گسترش و ارتقای معنویت، جایگاه خانواده در نظام آموزشی و تربیتی، مبانی معنویت و عفاف و حجاب، تحلیل حقوقی عفاف و حجاب، عفاف و حجاب در ادیان و جوامع بشری، عفاف و حجاب در بیداری اسلامی و... به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

بیش از 50 زن مسلمان اندیشمند مسلمان از کشورهای مختلف در این همایش حضور دارند که 5 تن از آنان نماینده مجلس، یک نفر همسر رئیس جمهور، یک معاون وزیر 32 استاد دانشگاه و دیگر میهمانان خارجی از فعالین فرهنگی، اجتماعی ، رونامه نگار و نویسنده هستند. 

242 مقاله از 44 کشور به دبیرخانه همایش ارسال شده که از میان این مقالات 122 مقاله برگزیده شده اند.

این همایش توسط مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، دفتر امور زنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و اداره کل امور بین‌المللی زنان و حقوق بشر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مدت دو روز برگزار می‌شود.

کد مطلب 640388

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