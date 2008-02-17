به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از برگزاری این همایش بررسی موضوع عفاف خانواده و معنویت است. در این همایش دو روزه زنان مسلمان اندیشمند جهان پیرامون، بحران معنویت در جهان معاصر، نقش خانواده در تحکیم و گسترش و ارتقای معنویت، جایگاه خانواده در نظام آموزشی و تربیتی، مبانی معنویت و عفاف و حجاب، تحلیل حقوقی عفاف و حجاب، عفاف و حجاب در ادیان و جوامع بشری، عفاف و حجاب در بیداری اسلامی و... به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

بیش از 50 زن مسلمان اندیشمند مسلمان از کشورهای مختلف در این همایش حضور دارند که 5 تن از آنان نماینده مجلس، یک نفر همسر رئیس جمهور، یک معاون وزیر 32 استاد دانشگاه و دیگر میهمانان خارجی از فعالین فرهنگی، اجتماعی ، رونامه نگار و نویسنده هستند.

242 مقاله از 44 کشور به دبیرخانه همایش ارسال شده که از میان این مقالات 122 مقاله برگزیده شده اند.

این همایش توسط مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، دفتر امور زنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و اداره کل امور بین‌المللی زنان و حقوق بشر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مدت دو روز برگزار می‌شود.

