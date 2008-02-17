"صورت زخمی" در حوزه هنری ری

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی حوزه هنری استان تهران اعلام کرد این فیلم در ادامه سلسله نشست های نمایش و نقد فیلم "آئینه جادو" به نمایش درمی آید و با حضور علی شیرازکی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

"صورت زخمی" محصول سال 1983 با فیلمنامه ای از الیور استون بر مبنای فیلمنامه بن هکت برای فیلمی به همین نام ساخته هوارد هاکس در سال 1932 است. آل پاچینو، استیون باوئر، میشل فایفر، مری الیزابت مسترآنتونیو، رابرت لوجیا، میریام کالن، ف. مورای ایبراهم و پل شنار بازیگران این فیلم هستند.





صورت زخمی

داستان فیلم درباره تبهکاری است که کوبا را به مقصد فلوریدا ترک می‌کند. وی در مکان جدید مورد توجه عمده فروش مواد مخدر قرار می‌گیرد. علاقمندان برای تماشای این فیلم می‌توانند به نشانی حوزه هنری مرکز ری در خیابان فدائیان اسلام، جنب بیمارستان فیروزآبادی، خیابان شیخ اکبری، شماره شش مراجعه کنند.

نمایش "دیالوگ" به کارگردانی وحید پیماندار دوم تا نهم اسفند ساعت 30/17 در حوزه هنری شهرری روی صحنه می رود. نمایشنامه این اثر را مجید قربانی به نگارش درآورده و در آن بازیگرانی چون مژگان جمشیدی، سعید غلامی، سمیه انصاری، سهراب رستمی، فاطمه بیگی و وحید پیماندار به ایفای نقش می پردازند.

نمایش "دیالوگ" با همکاری حوزه هنری مرکز ری، انجمن نمایش و اداره ارشاد شهرری روی صحنه می رود و علاقمندان برای تماشای آن می توانند به نشانی شهرری، میدان نماز، فرهنگسرای ولا، مجتمع ابوالفتوح رازی مراجعه کنند.