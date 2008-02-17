۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۰۹

مرحله نهایی رقابت های لیگ دسته اول والیبال دوره ای برگزار می شود

مرحله نهایی مسابقات والیبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور با شرکت 6 تیم و به صورت دوره ای برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های برق تهران، شهید ربیعی سمنان و گاز سرخس تیم های برتر گروه یک مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های کشور هستند.

این سه تیم همراه با سه تیم برتر گروه دوم یعنی دانشگاه آزاد مازندران، پایانه حمل و نقل ارومیه و تراکتورسازی تبریز برگزار کنندگان مرحله نهایی رقابت های دسته اول هستند.

مرحله نهایی مسابقات والیبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور از دوم اسفند ماه آغاز شده و به صورت دوره ای پیگیری می شود. طبق برنامه سازمان لیگ فدراسیون والیبال این مرحله از بازی ها 10 هفته ادامه پیدا می کند که چهار هفته آن بعد نوروز 87 انجام می شود.

قهرمان رقابت های والیبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور مجوز حضور در لیگ برتر سال آینده را به دست می آورد.

