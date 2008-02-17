هیچ مدرکی مبنی بر هواپیما ربایی مغنیه در کویت وجود ندارد/مغنیه خواب را از صهیونیستها ربوده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شیعیان کویت شب گذشته، مجلس یادبودی را به مناسبت شهادت عماد مغنیه از رهبران برجسته حزب الله برگزار کردند.

"عدنان عبد الصمد" از نمایندگان پارلمان کویت تصریح کرد: عماد مغنیه شهید قهرمانی بود که خواب را از چشمان اسرائیل و آمریکا ربوده بود.

وی خاطرنشان کرد که خون مغنیه، اسرائیل را از بین خواهد برد.

عبدالصمد ضمن سردادن شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا، این مسئله را که مغنیه در ربودن دو هواپیمای کویتی در دهه 80 و نیز سلسله تجاوزاتی در این کشور دست داشته است، رد کرد.

شیعیان کویت، یک سوم جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.در حال حاضر چهار نماینده شیعه در پارلمان کویت وجود دارد.

مغنیه شامگاه سه شنبه 23 بهمن توسط رژیم صهیونیستی و در نتیجه انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده درشهر دمشق- پایتخت سوریه- به شهادت رسید.

مغنیه یکی از رهبران برجسته نظامی حزب الله در جریان جنگ 33 روزه تابستان سال گذشته که با شکست رژیم صهیونیستی همراه بود به شمار می رفت.

خبر دیگر اینکه روزنامه السفیر نوشت : حزب الله لبنان آمادگیهای خود را افزایش داده است و بیش از 50 هزار مبارز را در سطوح مختلف به حال آماده باش درآورده است. حزب الله علاوه براین بیشتر مراکز حزبی، سیاسی و اجتماعی خود را در جنوب لبنان تخلیه کرده است.