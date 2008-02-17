نخستین مسابقه روباتها در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حسین خمسه پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این دوره از مسابقات که به منظور انتخاب و معرفی تیم رباتیک استان برگزار شد، تیم رباتیک مرکز راهبردی رباتیک و مهارت های پیشرفته موفق به کسب مقام اول گردید. به گفته وی این تیم باید خود را برای شرکت در مسابقات ربوکاپ کشور آماده کند.

به گفته وی ربات مسیریاب و فیلم بردار، با استفاده از تکنولوژی بومی و توسط اعضای مرکز راهبردی رباتیک و مهارت های پیشرفته استان ساخته شده است که به در نمایشگاه ربات های ایرانی که سال آینده در تهران برگزار می شود، به نمایش در می آید.

خمسه در بخش دیگری از مصاحبه خود اظهار داشت: طرح نامگذاری کارگاههای مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان به نام مقدس شهداء نیز به صورت همزمان و با حضور خانواده شهداء و ایثارگران در سراسر استان برگزار شد.

وی اظهار داشت: در این طرح هر کارگاه آموزشی به نام یکی از شهدای هشت سال دفاع مقدس نامگذاری شده است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان ابراز امیدواری کرد: نامگذاری کارگاههای آموزشی به نام شهدا یاد و خاطره آن عزیزان را بیش از پیش در ذهن و خاطر جوانان مانا و پایدار نگه دارد.