فروش 207 میلیونی آثار تجسمی در هفت نگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مدت 125 اثر قیمت 207 میلیون و 310 هزار تومان توسط خریداران آثار هنری خریداری شد که تقریباً‌ مساوی با کل فروش هفت نگاه در سال گذشته است.

پس از مراسم افتتاحیه حبیب‌الله صادقی مدیر کل هنرهای تجسمی معاونت هنری وزارت ارشاد برای گنجینه موزه هنرهای معاصر و مؤسسه صبا 34 اثر از نقاشان پیشکسوت و جوان خرید که حدود 80 میلیون تومان ارزش داشت.

با فروش 125 اثر موجود در نمایشگاه و ورود 125 اثر تازه، علاقمندان ‌در آغاز سومین روز نمایشگاه هفت نگاه شاهد نمایشگاهی تازه هستند. دومین نمایشگاه بزرگ سال هفت نگاه تا هشتم اسفند 86 در نگارخانه اصلی فرهنگسرای نیاوران دایر خواهد بود.