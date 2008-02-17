همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با هدف توجه به محوریت "حوزه آبخیز" به عنوان مبنای تمامی برنامه ها و سیاست گذاریهای کلان بخش علمی و اجرایی کشور، تعیین جایگاه و نقش علم مهندسی آبخیزداری و مدیریت حوزه آبخیز در نیل به اهداف توسعه پایدار کشور و تبادل اطلاعات علمی بین بخش آموزش برگزار می شود .

اجرا و تحقیقات مراکز دانشگاهی و مهندسی بخش آبخیزداری کشور، تعامل و همکاری جامعه علمی با آبخیزنشینان و دستگاه های اجرایی برای حفظ پایداری اکوسیستم و برنامه ریزی برای محور قرار گرفتن مشارکت مردم در سیاست گذاری، طراحی و اجرای برنامه های مدیریت حوزه آبخیزداری بر مبنای ارتقاء سطح رفاه آبخیزنشینان از دیگر اهداف برگزاری این همایش است که در دانشکده منابع طبیعی کرج برگزار می شود.

همایش یاد شده توسط انجمن مهندسی آبخیزداری ایران و قطب علمی مدیریت پایداری حوزه های آبخیز دانشگاه تهران با همکاری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور در روزهای اول و دوم اسفند ماه در تالار امام خمینی (ره) این دانشگاه برگزار می شود.

در مراسم افتتاحیه این همایش وزیر جهاد کشاورزی، معاون وزیر نیرو، و رئیس دانشگاه تهران نیز شرکت خواهند داشت.