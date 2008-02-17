انتخابات باید در فضای آرام برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله نوری همدانی قبل از ظهر امروز در دیدار اعضای ستاد پیگیری فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص نامگذاری سالها به برگزاری انتخابات مجلس هشتم اشاره کرد و افزود: مجریان برگزاری انتخابات باید شرایط را فراهم آورند که انتخابات در فضایی کاملاً آرام برگزار شود و مجریان برگزاری انتخابات با هدف خدمتگزاری به مردم به انجام وظیفه بپردازند.



وی با اشاره به تأکید امام خمینی به خدمت گذاری به مردم اظهار داشت: ما نباید در برگزاری انتخابات شاهد هیچگونه غرض ورزی و بهانه تراشی باشیم و همه باید تلاش کنند تا ارزش ها حفظ شود.



استاد حوزه علمیه قم نقش رسانه ها را در باشکوه تر برگزار شدن انتخابات مورد تأکید و توجه قرار داد و افزود: رسانه ها در انعکاس اخبار باید از اعمال نظر و غرض ورزی پرهیز کرده و منعکس کننده واقعیات باشند.



وی با اشاره به ذکر برخی از خصوصیات کاندیداها تصریح کرد: مردم باید بدانند که رأی آنان می تواند سرنوشت یک کشور را تغییر دهد به همین دلیل مردم نیز در انتخاب خود باید نهایت دقت را داشته باشند.



آیت الله نوری همدانی توجه به مسایل فرهنگی در کشور را ضروری عنوان کرد و ادامه داد: امام برای پیروزی بر رژیم طاغوت فرهنگ مردم را عوض کرد و فرهنگ خودشناسی، خودباوری، شجاعت، قیام و مبارزه را احیا کرد.

