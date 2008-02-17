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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۷:۱۸

پیشرفتهای علمی کشور مرهون فداکاریهای شهدا و ایثارگران است

پیشرفتهای علمی کشور مرهون فداکاریهای شهدا و ایثارگران است

مدیر کل ثبت اسناد و املاک تهران گفت: دستاوردهای ارزشمند علمی در زمینه های انرژی هسته ای ، سلول های بنیادی و تکنولوژی هوا فضا در سایه استقرار امنیت ، تلاش ها و فداکاری هایی است که شهیدان، جانبازان و ایثارگران در جامعه ایجاد کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید رضا آدابی در مراسم تجلیل از جانبازان ایثارگران و فرزندان شهدای ثبت اسناد و املاک استان تهران گفت: دو نعمت امنیت و سلامتی از جمله نعمتهای بزرگ الهی یاد شده اند و امنیت و استقرار نظام در یک اجتماع از اصول اولیه حاکمیت یک نهاد در یک جامعه مدنی است.

مدیر کل ثبت  اسناد و املاک استان تهران امنیت را یکی از شاخصه های مهم حکومت بر شمرد و ادامه داد: این امنیت در سایه ایثار و مجاهدت های بی نظیر شهدا و جانبازان و ایثارگران استقرار یافته واز ارزش والایی برخوردار است.

آدابی تاکید کرد: اگر امروز شاهد پیشرفت های علمی در کشور از جمله انرژی هسته ای ، سلول های بنیادی یا کاوشگر فضایی هستیم در سایه استقرار امنیتی است که فداکاران انقلاب مهیا کرده اند.

کد مطلب 640418

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