ژن جهش یافته افزایش خطر سرطان معده کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه پیتسبورگ آمریکا و دانشگاه کاتولیک رم که نتایج تحقیقات خود را در مجله American Journal of Epidemiology منتشر کرده اند، کشف کردند در افرادی که دارای حالت جهش یافته ژن "متیلن تترا هیدروفولیت" (Mthfr) هستند، خطر ابتلا به سرطان معده 50 درصد افزایش می یابد.

این دانشمندان همچنین نشان دادند اگر حاملان این تغییر ژنتیکی از یک رژیم غذایی با کمبود فولیت (کمبود ویتامین B محلول در آب) استفاده کنند، خطر بروز سرطان معده در آنها دو برابر می شود.

تاکنون نقش اسید فولیک در پیشگیری از سرطان معده مورد بررسی قرار نگرفته بود اما اکنون این دانشمندان موفق شدند خطر بروز سرطان معده را در افرادی که حامل این تغییر ژنتیکی هستند با سطوح پایین ترکیبات فولیت افزایش می یابد.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند : "با مقایسه اطلاعات بیش از هزار و 500 بیمار و دو هزار و 500 داوطلب گروه کنترل، نقش حالت جهش یافته ژن Mthfr در افزایش ژنتیکی سرطان معده کشف شد."